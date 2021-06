Doble crimen en San Miguelito. Se calienta el distrito

Dos muertos y un herido provocó una balacera que se registró en horas de la tarde de este domingo, en área de San José, distrito de San Miguelito,

Un hombre mal herido no logró llegar con vida al hospital San Miguel Arcángel, donde se le trasladó tras recibir varios impactos de bala. Su cuerpo inerte terminó en el auto y a la entrada del acentro hospitalario. .

Los otros dos heridos fueron transportados hacia el cuarto de urgencias del Hospital Santo Tomás. Sin embargo, minutos después de su ingreso, uno de ellos murió.

Unidades de la Policía Nacional llegaron a la escena y colocaron la cinta amarilla, en espera de los peritos del Ministerio Pública, quienes deben iniciar con las investigación de este caso.

Se desconoce qué provocó este ataque. que ocurre unas once horas después de otra balacera que se registró en el sector 5 de Samaria, conocido como La Falvela, también en distrito de San Miguelito.

La acción dejó dos personas heridas, una de ellas en un brazo y la otra en una pantorrilla. Según datos preliminares todo ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada de hoy.

Tras la balacera, los heridos fueron trasladados hasta el cuarto de urgencias del Hospital San Miguel Arcángel, en donde se mantienen recluidos en condición estable.

Las autoridades investigan el hecho para determinar si los heridos son víctimas inocentes o si eran partícipes del intercambio de disparos.