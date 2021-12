Funcionario de la Asamblea es condenado a 96 meses de prisión

Un hombre que estaba en la planilla de la Asamblea Nacional de Panamá fue condenado a 96 meses de prisión, esto tras ser acusado de lavado de dinero.

LEE TAMBIÉN: Llevan a Teresina Vigil al hospital para el parte médico (Video)

Publicidad

Se detalla que la persona acusada de este delito estuvo trabajando como asesor legal en el Instituto Nacional de la Mujer.

Este medio se contactó con la directora del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Nelly Herrera, para saber más de la situación del implicado.

"Efectivamente, la persona de la foto es funcionario de la Asamblea de Diputados, abogado de profesión, él igual que otras personas fueron cedidos por medios de préstamos interinstitucional, como es de conocimiento de ustedes, nosotros tenemos una planilla pequeña y no solamente la Asamblea de Diputados, hemos solicitado en calidad de préstamos a colaboradores. En este sentido, en el Inamu tenemos colaboradores de la Asamblea, el licencidado y dos más, su calidad de préstamos era hasta el mes diciembre", dijo.

Recalca: "No puedo responder cuál es la situación legal, si hay un fallo en su contra o si estuvo en un juicio. Eso lo desconocía y hasta el momento no tengo ningún tipo de información, lo único que sé es lo que me está mostrando en lo que se le señala. Gracias por la consulta y es importante aclarar la situacíón. Mientras estuvo en la institución no teníamos conocimientos que tuviera algún tipo de juicio".