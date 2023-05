Gestionan traslado de panameña fallecida en hotel de Bogotá

Familiares de la panameña Lisbeth Sarmiento Concepción, fallecida hace tres días en un hotel de Bogotá, cuestionaron la gestión de la empresa para la que ésta laboraba, luego de reportar complicaciones de salud, horas antes de su deceso.

Jorge Sarmiento, hermano de Lisbeth, dijo a Infobae, que la mujer de 42 años, es panameña con raíces colombianas, ya que su padre es oriundo de la ciudad de Barranquilla.

Publicidad

Lisbeth Sarmiento habría viajado el domingo a Bogotá por temas laborales, ya que ella trabajaba con la empresa Iterum Connections, una empresa internacional de tecnología de la información y comunicaciones que ofrece servicios como proveedor de subcontratación de procesos comerciales con sedes en Panamá, Jamaica y Colombia. En el viaje era acompañada por su jefa inmediata, Laura Gallardo, que también se habría hospedado en el hotel Sonesta para participar de unos seminarios en la ciudad.

Según el hermano de Lisbeth, la jefe y la empresa tenían conocimiento de que la mujer sufría de anemia falciforme, por lo que tenía que consumir medicamentos en un tratamiento con el que llevaba varios años, por lo que creen que fue una irresponsabilidad permitir que se hospedará en una habitación sin acompañante

El hermano reveló las capturas de pantalla de los últimos mensajes que envió la Lisbeth Sarmiento antes de morir, uno de ellos a su jefa, a quien le indicó sobre las 5:25 a. m. que no se sentía bien de salud, anotación que no fue tenida en cuenta por Laura Gallardo, que le respondió afirmando que no tenían afán para salir y posterior a ello, saber si se encontraba lista a las 6:43 a. m., más de una hora después del llamado de ayuda de Lisbeth.

Fue la jefe y acompañante de Lisbeth Sarmiento la que pidió la ayuda de los trabajadores del hotel al evidenciar que no le respondía los mensajes, además habría sido quien ingresó en primer lugar a la habitación en la que encontraron el cuerpo sin vida, y al ver a Lisbeth María en la cama, le arrojó una sábana encima y luego tomó varios elementos personales de la fallecida que se encontraban en el lugar.

La empresa se puso en contacto con su familia para notificarles que costearían los gastos de dos de ellos para que puedan viajar a Colombia y tramitar el traslado del cuerpo.

"Desde el primer momento, la empresa ha estado en comunicación y ha dado seguimiento y asesoría a la familia de Lisbeth, ofreciendo toda la ayuda y acompañamiento posibles", dijo la firma.

"Las investigaciones preliminares y la recopilación de elementos materiales probatorios apuntan a que se trata de una muerte natural; sin embargo, la colaboración que se ha prestado con la Fiscalía no cesará hasta que se logre un dictamen definitivo en cualquier sentido", resaltó la firma de abogados de la compañía.

Contenido Premium: 0