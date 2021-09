Guerra en el bajo mundo: matan a 3

Balacera, intentos de robos, hurtos y crímenes. El país vive una ola de violencia que parece no tener freno, pese a los intentos casi fallidos de los estamentos de seguridad, cuya estrategia parece no estar funcionando.

En menos de 24 horas, tres homicidios se registraron en distintos puntos de la ciudad y la provincia de Panamá Oeste. Los tres casos guardan una coincidencia. Los tres hombres involucrados tienen un amplio prontuario delictivo, principalmente por los nexos con el narcotráfico y temas de pandillerismos, lo que hace pensar que hay un detonante detrás de estos hechos; una guerra, en la que se están matando los narcos,

En dos de los tres casos, los hechos ocurrieron en lugares públicos, con gran cantidad de personas, lo que provoca temores en el ciudadano común que no vive con la violencia, pero que podría convertirse en víctimas de ellas.

El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, sobre el número de muertos ha reiterado están relacionadas con cosas de drogas y que los asesinados tienen un alto prontuario delictivo.



Balas suenan en la Interamericana

Publicidad

Al mediodía, un hombre, identificado Hipólito Avilés Alvarez, como "Mano de Moros", de 45 años, fue asesinado en la vía Interamericana frente a la mirada de conductores que pasaban por el lugar.

Del caso se conoce que el vehículo en que se transportaba la víctima fue interceptado por sicarios que lo acribillaron cuando viajaba hacia el interior del país. El hombre intentó escapar, pero fue alcanzado, y sus verdugos abrieron fuego contra él.

El cuerpo terminó inerte muy cerca de la orilla de la vía rápida y expuesto a la vista de los conductores y a pocos metro del auto de color azul, en el que se transportaba.

Los autores del crimen escaparon de la escena.

Tenía un "File"

"Mano de Moros" residía en San Carlos, tenían antecedente penales por su supuestas actividades relacionadas al microtráfico.

A mediados del 2017 fue aprehendido en Río Hato por delito de Seguridad Colectiva, relacionado con drogas y dos años después. en el 2019, durante un allanamimiento se le incautó dr droga. Ese mismo año, supuestamente recibió amenaza de muerte de un colombiano.

Se le relacionaba con una organización dedicada al microtráfico.



Murió a las puertas del centro de Salud.

Más temprano, Luis Aron Rose Acevedo recibió varios impactos de bala y murió a las puertas del centro de salud de Cerro Batea, en el distrito de San Miguelito.

"Aron" fue sorprendido cuando compraba en una fonda ubicado en los alrededores del Centro de Salud de Cerro Batea. Estaba cerca al área habilitada para hacer hisopados.

El disparo le entró por la espalda, intentó llegar a la entrada del dispensario, dio unos pasos. pero no lo logró, se desplomó y murió.

Al igual que en el caso de la Interamericana, "Aron" falleció de forma intantánea. El suérter blanco que vestía quedó teñido de su propia sangre.

El sujeto también tenía su archivo de casos. Estaba vinculado a un caso de robo a mano armada, a un homicidio y durante varios diligencias de allanamientos fue aprehendido y se le decomisaron armas.

Aron pertenecia a la pandilla Los Chacales de New Detroit Special, una banda delictiva que opera en Samaria y Cerro Batea, que mantiene una lucha con la banda "Los Terroristaas" de Nuevo Detroit, que opera en Los Quemados de Roberto Durán.

La muerte se lo llevó

Por otro lado, Luis Alberto Escoto, alias "Nefi", fue acribillado de varios disparos, la noche del martes en el sector de La Morelos, calle final en San Antonio, Tocumen.

Testigos escucharon varios disparos, y al momento que llegaron las unidades policiales, se encontró el cuerpo sin vida de Escoto, quien residía en el corregimiento de Belisario Porras.

"Nefi" salió en libertad a inicios de agosto, después de dos años de permanecer en La Joyita.

Se evadió de una celda preventiva de la C.D. de Tinajitas en 2011 donde estaba condenado a un año por hurto y fue recapturado en 2012.

Se le relacionaba con delitos de robo y homicidio y fue aprehendido con un arma de fuego, Visitó varias cárceles del país.