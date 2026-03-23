Hermanos de 13 y 16 años aprehendidos por homicidio en La Verbena

Panamá- Dos adolescentes, uno de 13 años y el otro de 16 años, fueron detenidos por su presunta vinculación con el homicidio ocurrido este domingo en la comunidad de La Verbena, corregimiento de Cristóbal Este, en la provincia de Colón.

La aprehensión de estos dos menores se dio en una acción de allanamiento y registro en una vivienda en La Verbena No. 2, donde estuvieron presentes los funcionarios de la Fiscalía de Adolescentes. Se identificó que ambos son hermanos y se les notificó la orden de aprehensión por el delito de homicidio.

En un área conocida como “El Hueco”, dos sujetos llegaron a una vivienda, ingresaron y dentro de ella comenzaron a realizar los disparos.

En este ataque resultó herido el joven Iván Sabiel Martínez Díaz, de 21 años, quien, pese a ser llevado a la sala de urgencias del hospital de Colón, fue declarado fallecido posteriormente.

Esta semana serán presentados ante un juez de niñez y adolescencia para que se inicie su proceso de judicialización.