Sucesos - 23/3/26 - 10:20 AM

Hermanos de 13 y 16 años aprehendidos por homicidio en La Verbena

En un área conocida como “El Hueco”, dos sujetos llegaron a una vivienda, ingresaron y dentro de ella comenzaron a realizar los disparos.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Dos adolescentes, uno de 13 años y el otro de 16 años, fueron detenidos por su presunta vinculación con el homicidio ocurrido este domingo en la comunidad de La Verbena, corregimiento de Cristóbal Este, en la provincia de Colón.

La aprehensión de estos dos menores se dio en una acción de allanamiento y registro en una vivienda en La Verbena No. 2, donde estuvieron presentes los funcionarios de la Fiscalía de Adolescentes. Se identificó que ambos son hermanos y se les notificó la orden de aprehensión por el delito de homicidio.

En un área conocida como “El Hueco”, dos sujetos llegaron a una vivienda, ingresaron y dentro de ella comenzaron a realizar los disparos.

En este ataque resultó herido el joven Iván Sabiel Martínez Díaz, de 21 años, quien, pese a ser llevado a la sala de urgencias del hospital de Colón, fue declarado fallecido posteriormente.

Esta semana serán presentados ante un juez de niñez y adolescencia para que se inicie su proceso de judicialización.

Te puede interesar

Hermanos de 13 y 16 años aprehendidos por homicidio en La Verbena

Hermanos de 13 y 16 años aprehendidos por homicidio en La Verbena

 Marzo 23, 2026
Ráfagas de balas dejan un herido; policía busca a los pistoleros

Ráfagas de balas dejan un herido; policía busca a los pistoleros

 Marzo 23, 2026
Víctima fatal deja accidente de tránsito por Los Llanos de Chepo

Víctima fatal deja accidente de tránsito por Los Llanos de Chepo

 Marzo 23, 2026
Desarticulan la pandilla "Los Cantorales" y capturan a su líder "Yanka"

Desarticulan la pandilla "Los Cantorales" y capturan a su líder "Yanka"

 Marzo 23, 2026
Aprehenden presunto microtraficante en Yaviza con marihuana y cocaína

Aprehenden presunto microtraficante en Yaviza con marihuana y cocaína

Marzo 22, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Chicas asesinadas en vía de Chivo Chivo eran menores de edad

Chicas asesinadas en vía de Chivo Chivo eran menores de edad

Matan a dos mujeres en vía de Chivo Chivo

Matan a dos mujeres en vía de Chivo Chivo
Huyen tras robo a toda velocidad y 1 termina muerto al caer en un abismo

Huyen tras robo a toda velocidad y 1 termina muerto al caer en un abismo
Se lo llevó la muerte: se estrella contra camión y no la cuenta

Se lo llevó la muerte: se estrella contra camión y no la cuenta
Trabajador muere al caer y quedar atrapado en máquina

Trabajador muere al caer y quedar atrapado en máquina