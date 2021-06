Impedimiento de salida y firma periódica para Kenny Man

Un juez de garantías ordenó el impedimiento de salida del país y el reporte periódico para Asdrúbal Hurtado, un artista de música urbana, conocido como Kenny Man.

El artista fue presentado ante un juez, dos días después de haber sido aprehendido por delitos contra la Administración de Justicia (apología del delito) en contra del presidente Laurentino Cortizo.

A su salida del Sistema Penal Acusatorio, el artista indicó "que todo va a salir bien" y hasta le mandó saludos al presidente Laurentino Cortizo e indicó que "espero que las cosas mejoren".

Al preguntarle si pediría disculpas al mandatario, este respondió que "pediría disculpas a la ciudadanía, que en un momento interpretaron mis palabras como una acción de violencia, no era mi intención".

Kenny Man dijo que espera que esta situación no se repita ni para él ni para ningún artista ni otra persona e indicó que la experiencia que le queda es que "hay que controlar un poquito la ira".

Su abogada, Wyznick Ortega indicó que las pruebas que adjuntan al caso en que se nombra al artista no llenan los requisitos que establece el Código Judicial. "Creo que no hay que violentar el proceso para que se manejen debidamente", afirmó.



Aprehensión

El artista fue aprendido la madrugada del viernes en una residencia del corregimiento de Don Bosco, por postear en redes sociales mensajes en los que insultaba y amenzaba al presidente Laurentino Cortizo.

La Policía Nacional, a través de su cuenta de Twitter confirmó que la captura se registró durante "una diligencia de allanamiento" ... y la aprehensión se dio por el "delito Contra la Administración de Justicia (Apología del Delito)".

Esta diligencia se registró luego que el artista publicó mensajes a través de sus redes sociales en los que insultaba y amenazaba al presidente, acompañado de una fotografía del mandatario.Posteriormente, eliminó el mensaje. Pidió disculpas, reconoció que no debía incitar a la violencia y aseguró que lo hizo en un momento de rabia.

El precio de la publicación lo enfrentó a la justicia, esta tarde.

"Ni Gucci ni Prada"

El cantante llegó a la audiencia de hoy, a eso de las 11:30 de la mañana, con esposas en las manos. Dos escotas le seguían sus pasos largos y rápidos. Vestía a misma ropa que el día que fue aprehendido. Camisa y pantalón jeans claro y zapatillas. Mantenía su cabeza en alto y no dijo nada a su ingreso a la sede del Sistema Penal Acusatorio, ubicada en Plaza Agora