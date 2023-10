Imputan homicidio culposo a 2 cirujanos por muerte de adulto mayor

Panamá- Cargo por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio culposo, en calidad de autores, le imputó este miércoles la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Yanina Mosquera, a dos médicos cirujanos.

Durante la audiencia de solicitudes múltiple, Mosquera, decidió no aplicarle a los imputados ninguna medida cautelar, ya que según indicó el Órgano Judicial, "no se reúnen los requisitos y no se observa el riesgo procesal de peligro de fuga", sustentado por la fiscal de Homicidio, Atzayensi Anderson.

Este caso guarda relación con hechos ocurridos el 16 de octubre de 2018, cuando José Ricardo Ramos (adulto mayor), falleció en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social, ubicado en la vía Transístmica, por supuesta mala práctica, tras manifestar fuertes dolores en el área abdominal.

Sobre este caso, después de lo ocurrido, familiares del señor Ramos denunciaron demora y falta de atención médica, porque incluso, ellos mismos tuvieron que trasladarlo en un vehículo particular desde el Hospital Susana Jones Cano, ubicado en Villa Lucre, San Miguelito, hasta el Complejo donde ingresó en brazos de su yerno, debido a que no había ambulancia disponible.

Detallaron que en el 'Susana Jones' el señor Ramos fue canalizado y le realizaron exámenes médicos; sin embargo, los galenos que lo atendieron recomendaron su trasladado hacia el Complejo por ser un caso complicado, ya que tenía era una lesión renal conocida como pielonefritis, pero que según se informó, supuestamente, no requería una intervención quirúrgica.

