Juez revisará cautelar contra ‘Miguelito’ por masacre

Un Tribunal Superior de Apelaciones decretó legal las actuaciones del Ministerio Público, contra Miguel Ángel Almanza, tras resolver un Hábeas Corpus presentado por el abogado José Antonio Moncada, por las medidas cautelares que mantiene el joven por la 'Masacre del Búnker'.

En tal sentido, el Tribunal de Apelaciones, luego de escuchar las intervenciones de las partes, no concedió el Hábeas Corpus y en consecuencia declaró legal la medida cautelar personal de reporte periódico los días 30 cada mes y la prohibición de salida del país, decretada en primera instancia por un Juez de Garantías, al no observar ningún tipo de violación a garantías fundamentales en su actuación; máxime que dichas medidas cautelares cuestionadas fueron propuestas en su momento por la propia Defensa Técnica Particular.

Ante la existencia de nuevos elementos, el Tribunal Superior de Apelaciones, remitió a un Juez de Garantías la revisión de las medidas cautelares impuestas, agendando audiencia para el día 30 de septiembre, en la sala 5, del Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Colón.

El defensor José Antonio Moncada indicó que su cliente está sufriendo, porque no puede laborar, no acercarse a su casa y necesita trasladarse, esto muy a pesar de que la Fiscalía mantiene otra teoría del caso y hay otros implicados que confesaron que Miguel Ángel no tiene nada que ver.

'Todavía el fiscal Pineda se mantiene empecinado en mortificar a mi cliente y en no reconocer las disculpas del Estado al que tiene derecho' destacó Moncada.

Actualmente Jan Carlos Hernández, de 21 años, y Reynaldo Antonio Cuadra, "El Monstruo", se mantienen detenidos provisionalmente por la presunta vinculación al homicidio de tres hombres y femicidio de cuatro jóvenes, ocurridos en Espinar, provincia de Colón, el 17 de julio de 2020.