Le meten 12 años de prisión al reguesero Ramiro Blaster. Esto es maldad, dijo

#SucesosCri El reguesero panameño Edgar Edier Headly Ortega, mejor conocido como Ramiro Blaster, reacciona ante la condena a 12 años de prisión por robo.

21 Oct, 2020

Reguesero habla

El artista, que mantenía una medida cautelar de notificación cada semana en el Ministerio Público, dijo a través de su cuenta de Instagram que el caso está amañado y que esperaba una sentencia mínima, unos trabajos comunitarios.



"Tres juezas consideraron que yo tengo que pagar 12 años de prisión por el robo de un auto que yo nunca cometí. Que la persona que lo cometíó utilizó mis documentos y puso mis números de referencia en un contrato de alquiler de un carro".

Según el reguesero, la persona a quien señala es conocida, y según él, de esta situación no se puede hablar en el Sistema Penal Acusatorio que solo se "dejó llevar por lo que dijo la Fiscalía".

Alega además en su defensa que la víctima del robo, nunca mencionó su nombre ni lo ubicó en el lugar.

Blaster afirma que no se tomaron en cuenta los argumentos de su abogado ni tampoco el reporte de la pérdida de sus documentos, solo un tatuaje en su brazo y el reconocimiento de dos unidades de la Policía Nacional, que después de 5 meses del delito lo señalaron.

"Como es posible que cinco meses después dos unidades de la Policía vayan a acordarse que Ramiro Blaster, el que le robó un carro" Esto es ilógico.. está amañado.

Por este caso hay tres personas más que se encuentran detenidas, luego de confesar su culpabilidad en el robo.

No fueron ocho, fueron 12 años. Es decir, tu eres un asesino, un criminal, te robaste de las arcas del Estados, decía el artista completamente incrédulo ante la decisión

¡Tres señoras me condenan a 12 años, esto no se hace, esto es una maldad!, dijo y anunció que el caso volverá a los tribunales.

Dos años después y el futuro en prisión

Blaster fue llevado a juicio tras una investigación iniciada 6 de noviembre de 2018, cuando cuatro hombres armados secuestran y roban el auto a un comerciante, esto en el túnel de Río Hato.

Horas antes de la sentencia, Blaster indicó que "Es bueno saber que a pesar de cualquier circunstancia, siempre habrá gente que desea lo mejor para tí. Porque te admiran y aprecian a pesar de no conocerte. Son gente de corazón noble, que no gozan del mal ageno, más se gozan del éxito de los demás", dijo el famoso.

Curiosamente Ramiro Blaster, hará el lanzamiento de un tema musical hoy mismo, relacionado a esta situación por la que está pasando.