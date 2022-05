Lo rellenan de bala y vive

Eran las 9:00 p.m. del miércoles, cuando se escucharon varios disparos entre los límites del corregimiento de Cativá y la comunidad de Alto de Los Lagos, minutos después se observó a un hombre malherido.

Al lugar llegó la Policía Nacional de esta comunidad (Alto de Los Lagos), y procedió a trasladar al herido al hospital, para que recibiera atención médica.

El hombre fue identificado a su ingreso a la sala de urgencias como: Rubén Valdés, de 41 años de edad.

En la revisión médica se observó que el mismo mantenía dos disparos en el abdomen, dos disparos en el tórax, dos en el antebrazo, y un tiro en el área de la boca.

El mismo pasó al departamento de cirugías del nosocomio para la atención de sus heridas.

La Policía Nacional por su parte inició una investigación en el lugar del ataque, al igual que los investigadores del Ministerio Público, para tratar de conocer el móvil del ataque y detectar al pistolero.

Varias áreas, no solo de Alto de Los Lagos sino de Cativá son áreas consideradas zonas rojas no solo por la Policía Nacional sino para el Ministerio Público.

