Masacre del Búnker Un “Monstruo”, un “Niño” y 7 jóvenes asesinados

¡Cruel!¡Injusto! ¡Monstruoso! Tres palabras que describen el crimen múltiple de siete jóvenes ocurrido el viernes 17 de julio, en la zona boscosa de Espinar, en el corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón.

El caso que se conoce como la "Masacre del Búnker de Espinar" cobró notoriedad pública debido a que los jóvenes asesinados eran universitarios sin antecedentes penales y sin un móvil aparente que justificara las trágicas muertes.

Después de 23 días de transcurrido el macabro hallazgo de los cuerpos de los jóvenes, por la Sede del Sistema Penal Acusatorio de Colón han pasado tres implicados: Miguel Ángel Almanza de 18 años de edad, Jean Carlos Hernández de 21 años, conocido como "Niño" y Reynaldo Antonio Cuadra de 25 años, conocido como "Rey". A estos sospechosos se les imputaron cargos de homicidio agravado, femicidio, robo agravado privación de libertad.

El viernes fue liberado Almanza, sin embargo, se mantiene una medida cautelar de firma periódica cada 30 días y alejamiento de barrio de Valle Verde.

"Niño" habría acusado a "Rey" de ser al autor material de todos los crímenes.

El hallazgo

El lamentable hecho inició el viernes 17 de julio, cuando un grupo de 13 jóvenes se dirigió a un balneario, ubicado a orillas del Lago Gatún.

La mañana del sábado 18 de julio fueron encontrados los cuerpos de Leydis Mabel Mariota de 15 años, Yeleny Yesibel Mariota de 16 años, Azucena Martínez de 20 años y Yulissa Montenegro de 25 años, así como los jóvenes Santiago Carvajal de 17 años, Vladimir Garay de 18 años y Edgar Jiménez de 22 años. Cinco se encontraban dentro de un búnker, el cual era utilizado por militares estadounidenses acantonados en lo que fue la Zona del Canal de Panamá. Dos cuerpos más estaban afuera.

Los siete asesinados provenían de las comunidades de Valle Verde, Villa del Caribe y Puerto Escondido, en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.

La tarde del sábado, el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, declaró que los primeros indicios del múltiple crimen no reflejaban vinculación con temas relacionados con drogas, como había adelantado la Fiscalía de Homicidios.

Mientras que Adolfo Pineda, fiscal de Homicidio/Femicidio a su salida del lugar de la masacre, manifestó que los crímenes fueron cometidos "con mucha violencia".

Así fueron los crímenes

Después de 17 días del hecho, la verdad comienza a salir a flote.Los familiares de Jean Carlos Hernández ("Niño") lo entregan a las autoridades el 2 de agosto.

En su confesión involucró a "Rey”, conocido también como “Reycito” y “Monstruo”.

"Rey" y "Niño" se enteraron por medio de las redes que sus víctimas ese día iban a darse un chapuzón al lago Gatún y en el camino posteaban fotos del paseo. Así se le ocurrió ir allá a robarles y luego intentar abusar.

"El Monstruo" llevaba el rostro cubierto, tal como han dicho seis sobrevivientes de la masacre.Y su compinche, “Niño” lo señaló como el hombre que dentro del búnker arrodilló a 5 de sus siete víctimas y le metió tiros en la cabeza.

Afuera del búnker había quedado Jan Carlos con las hermanas Martínez, a quienes pretendían violar. Azucena y Yulissa estaban asustadas al escuchar los tiros y ante la expresión del "Reycito": ¡me los eché! las chicas se abrazan llenas de miedo, gritan e intentan defenderse ante el manoseo y allí el matón jala nuevamente el gatillo.

"Niñito" alega que le reclama a "Reycito" y éste exclama: ¡a ti también te voy a matar por maricón! pero se queda sin bala.

Las capturas

El domingo 19 de julio se confirmó la captura de un primer sospechoso de los crímenes en la comunidad de Tagua, Caño Quebrado, corregimiento de Achiote en el distrito de Chagres, Costa Abajo de Colón.

Se trató de Miguel Ángel Almanza, a quien en la primera audiencia efectuada en el SPA de Colón, se le imputaron cargos contra la libertad individual, homicidio agravado, femicidio y robo agravado, al tiempo que se ordenó la detención preventiva por seis meses.

Los resultados de la audiencia fueron rechazados por el abogado y familiares de Almanza, quienes alegaron que el joven era inocente, incluso protagonizaron caminatas en la comunidad de Valle Verde.

José Antonio Moncada, abogado defensor de Almanza, aseguró que su defendido fue víctima de señalamientos de personas y sostuvo que estaba lejos del lugar donde se cometieron los asesinatos de los siete jóvenes. Días más tarde, precisamente el pasado viernes 7 de agosto, se dio un cambio en la medida cautelar impuesta a Almanza, que lo dejó en libertad.

Pasaron más de 18 días, cuando “Niño” es entregado a las autoridades policiales y tras su confesión, detienen a “Monstruo” en Puerto Escondido el día miércoles.

En las audiencias que se realizaron esta semana, se ordenó la detención preventiva por seis meses mientras duren las investigaciones y se les formularon cargos contra la libertad individual, homicidio agravado, femicidio y robo agravado a "Niño" y "Rey".

La defensa del joven "Niño" ha pedido que sea enviado a otro penal porque considera que su vida está en peligro; mientras que "Reycito" asistió a la audiencia fuertemente custodiado, al ser considerado un sujeto peligroso.

“Reycito”, tipo peligroso

Reynaldo Antonio Cuadra, de 21 años, es considerado un sujeto peligroso que ha sido investigado en dos casos de tentativa de homicidios en los años 2015 y 2018.

Solo llegó hasta segundo año.

En el pecho, "Rey" tiene tatuado un nombre y más estrellas que el cielo.

En sus redes posteó una frase en la que alega que es un "Thu Chik-k Lidoso", un acrónimo para referirse a "chicos calientes" o "cálidos". Otras de sus frases era: ¡puro pa' los puero, y bala pa' la puerca!

El individuo le gustaba postear fotos de armas 9 milímetros, coincidencialmente, el mismo modelo que el 17 de julio utilizó para ejecutar a tiros a los 7 jóvenes.

"Niño" asustado

El nombre de "Niño" o “Niñito” sonaba desde un principio en el sector de Valle Verde.

Sus redes sociales reflejaban que estaba sufriendo algún despecho. Se alega que estaba enamorado de una de las asesinadas y el rechazo lo trastornó.

El 21 de julio posteó una imagen de un hombre herido en la cabeza con un rostro parecido al "El Guasón" y la frase: ¡Se sufre, pero no se llora corazón", que era una de las expresiones que se lanzaba en la serie de "El Capo".

"Niño" estudió en el colegio Rufo Garay. Sin embargo, abandonó los estudios.

En sus redes tiene otra foto donde aparece con un montaje con un arma de guerra, un cigarrillo encendido y la frase "Trug Life", que es el acrónimo de la frase "The hate you give Little infants fucks everybody" que significa El odio que transmites a los más pequeños, nos jode a todos. Esta frase fue dicha por primera vez por el rapero Tupac Shakur que también nos dijo eso de "I didn´t chose the Thug Life, the Thug Life choose me", que traducida sería: "Yo no elegí la vida de matón, la vida de matón me eligió a mi".

"Que paguen lo que hicieron"

Familiares de las siete víctimas han pedido que se haga justicia. Claman por la justicia divina, pero también esperan que la justicia del hombre llegue a los responsables.

"Que paguen lo que hicieron", exclamó dolido Julio Martínez, padre de Azucena y Yulissa.

Hasta el momento, las investigaciones sobre esta masacre apuntan como motivo el robo.