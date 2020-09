Miranda: No patrocinaremos abusos

Jorge Miranda, director de la Policía Nacional durante su visita a la provincia de Chiriquí, se refirió a los casos dónde unidades policiales se han visto involucrados.

"Definitivamente se llevan las investigaciones a través de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) donde en esta última semana han salido resultados de algunas investigaciones con las respectivas sanciones. Las unidades tienen una garantía del debido proceso, la comunidad que este tranquila que la Policía Nacional respeta los derechos humanos no patrocinaremos actos de violación, corrupción, ni abuso, debemos respetar el debido proceso para garantizar en el momento que sea necesario la sanción" expresó.

#SucesosCri La policía inició un operativo de captura que terminó en una residencia ubicada en el distrito de San Miguelitohttps://t.co/9OR9oUGO4j Publicidad September 12, 2020

Enfatizó que que la Policía Nacional no escapan a la realidad que vive la población, así como hay ansiedad desesperación producto de los efectos de la Pandemia, el encierro los policías son seres humanos y tienen situaciones que pueden afectar su rendimiento, pero el policía debe tener presente los derechos en cuanto al uso de la fuerza.