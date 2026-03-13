Mujer embarazada fallece en sala de urgencias de policlínica de Arraiján

Panamá- El Ministerio Público inició una investigación por la muerte de una mujer en estado de embarazo ocurrida dentro del cuarto de urgencias de la policlínica "Dr. Blas Gómez Chetro" de la Caja de Seguro Social (CSS) en Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

La mujer había llegado por sus propios medios a esta instalación de salud, quejándose de dolores en el cuerpo. Minutos después, su estado de salud se deterioró repentinamente, lo que activó los protocolos médicos, pero lamentablemente falleció en el área de urgencias.

Funcionarios del Ministerio Público llevaron a cabo entrevistas a los galenos de turno a fin de establecer una línea de investigación y conocer el área donde residía la víctima, así como las circunstancias precisas que rodearon su deceso.

Este hecho causó conmoción entre los pacientes que se encontraban en la policlínica, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo sucedido y determinar si hubo responsabilidad médica en el caso.



