Nuevo homicidio sacude a Colón: Hallan cuerpo de joven en su casa

El cuerpo de Keriam Alexander Smith Grenald, de 23 años, fue descubierto en la madrugada de este jueves dentro de su residencia ubicada en la segunda entrada de la comunidad de Nuevo México, en el corregimiento de Sabanitas, provincia de Colón.

Según el informe inicial, alrededor de las 3:00 a.m., se recibió una alerta en el área conocida como El Pantanal, indicando la presencia del cuerpo de Smith en la vivienda. En respuesta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar.

Paramédicos de la ambulancia del 911 llegaron al sitio a las 3:33 a.m. con la intención de brindar atención médica a la víctima, pero constataron que ya no presentaba signos vitales a las 3:38 a.m.

La investigación preliminar sugiere que varios sujetos llegaron a la casa de Smith y entraron en ella. Una vez dentro, abrieron fuego contra él, acabando con su vida en su propio hogar.

Tras el suceso, los agresores huyeron del lugar con destino desconocido, aprovechando la oscuridad de la madrugada.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron en la escena del crimen junto con funcionarios del Ministerio Público para recabar información y dar inicio a las investigaciones destinadas a esclarecer este suceso, el decimoctavo homicidio reportado en la provincia de Colón.

