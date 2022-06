Otro pitbull ataca a niña de 7 años; le muerde el rostro

Una menor de 7 años resultó con heridas en el rostro luego de ser atacada por un perro de la raza pitbull, en la vía que conduce a Chichebre, Unión de Azuero, Chepo.

El hecho ocurre en la misma área donde el pasado lunes, una niña de 3 años fue atacada por un can de la misma raza del involucrado en el incidente de hoy.

Primeros informes señalan que el perro camina amarrado con su dueño, pero por alguna razón ahora desconocida, el animal se le soltó y atacó a la menor.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá en conjunto con miembros del Servicio Nacional de Fronteras atendieron la emergencia, logrando actuar de forma rápida, evitando una nueva tragedia.

Se conoció que la niña se encuentra estable.

El inicidente se registra 4 días después que un perro pitbull atacó mortalmente en el cuello a la niña de 3 años, Ana Mejía, acabando con su vida.

En ese caso, el perro se encontraba amarrado y, según sus dueños el animal estaba domesticado y era sociable con la familia, pero reaccionó de esta forma cuando la menor le lanzó piedras en medio de una llovizna..



LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ



En ese caso, la Fiscalía de Homicidio descartó el inicio de una investigación de la tragedia, que se registró la tarde del lunes. Los vecinos trasladaron a la niña herida en un busito colegial al hospital de Chepo, pero llegó sin vida.

El Dr. Luis Alberto De León, presidente de Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especie, advirtió que en Panamá hay un grave problema a la hora de elegir una mascota, cómo se le da el cuidado y la manera en que se encuentra el animal frente a distintas situaciones del diario vivir.

"Todas las razas muerden. Cuando usted adquiere una raza de guardia protección busca algo, no todos los perros son para todo tipo de personas, se necesita una capacitación previa, la instalación que tendrá esa mascota, toda mascota necesita ejercitarse, una buena cerca, para que no le pase nada a terceros o viceversa, aquí entra muchas aristas. Hoy decimos que el perro atacó, lamentamos la muerte de una niña, pero no conocemos por qué".

Contenido Premium: 0