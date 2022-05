Rescatan a embarazada que un hombre mantenía escondida

Un hombre que mantenía a una mujer embarazada escondida en una casa, en la comunidad de Guayabalito en la comarca Ngäbe Buglé fue aprehendido y puesto a órdenes de las autoridades competentes.

El rescate de la mujer se logró tras la intervención de la director del Instituto Nacional de la Mujer, Nellys Herrera, quien realizó la coordinación con la alcaldesa, juez de paz y a la Policía Nacional del área.

Y, es que los propios vecinos expresaron su preocupación ante la situación de esta mujer, la cual se hizo pública a través de un video en el que se observó cómo un hombre la amenazaba.



La información del rescate fue divulgada a través de la cuenta directa de Herrera, en la que escribió que "coordinamos desde @inamupanama con la alcaldesa de Ñurum, quien instruyó al juez de paz y se apersonó con @proteger_y_servir_ hasta el corregimiento de Agua Salud"

En el mesaje agrega que en el lugar fue identificado el agresor, el cual fue conducido antes las autoridades competentes. También se brindó protección a la #mujer víctima de violencia doméstica.

La directora del Inamu agradeció a la persona que filmó el video con lo que se dio a conocer la situación.

En el post también se dejó un mensaje claro a las víctimas de que no están sola mientras que al resto resto de la sociedad de que no se debe normalizar la violencia.

Hace pocos meses, en esta misma comunidad, una persona fue aprehendida luego de golpear y mantener privados de la libertad a varios de sus hijos menores de edad.

No se descarta que el hombre pertenezca a la secta conocida como mama tatda.