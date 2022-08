Retienen 69 extranjeros y cierran local que vendía licor sin permiso

Panamá- Un total de 69 personas de distintas nacionalidades fueron retenidas por un equipo interinstitucional, durante un operativo efectuado en un local ubicado en el área bancaria que funcionaba como restaurante y en donde además se vendía licor sin contar con los permisos correspondientes.

Los extranjeros, entre los que había 59 mujeres y 10 hombres de nacionalidad colombiana, cubana, haitiana y venezolana, peruanas y ecuatoriana, fueron retenidos porque mantenían irregularidades en sus estatus migratorios en Panamá.

Según información oficial, del total de verificados, seis mujeres tenían estadía vencida, por lo que fueron remitidas al Servicio Nacional de Migración (SNM) para citación, mientras que 1 fue enviada al recinto de Avenida Cuba, porque una violó el puesto de control e intentó escapar, siendo retenida en una de las calles cercanas.

Durante las más de 3 horas que demoró la diligencia, dos de los hombres retenidos también violaron el puesto de control intentando escapar sin éxito, además se determinó que otras dos personas mantenían impedimento de salida del país por posesión agravada y simple de droga, respectivamente y dos más tenían trámite pendiente con la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (Onpar) para ser verificados.

Durante la diligencia en la que participó personal del Servicio Nacional de Migración (SNM), en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública, Policía Nacional, Ministerio de Comercio e Industria (Mici), Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, se detectaron múltiples violaciones a las leyes administrativas, por lo cual el local fue cerrado temporalmente.

María Isabel Saravia, subdirectora del SNM, sustentó que “se verificó la condición migratoria de los extranjeros y la legitimidad de sus documentos, alertas y cualquier sistema de seguridad que pudiera darnos información sobre ellos”.

Por su parte, el viceministro de Comercio Interior e Industria, Omar Montilla, explicó que el local comercial no cuenta con el aviso de operación de venta de licor. “Se le ha hecho operativos en reiteradas ocasiones y hoy vinimos con un equipo interinstitucional, para que cada uno verifique su competencia y emita resolución sancionatoria o no, según los hallazgos encontrados”.

Sobre la acción interinstitucional, Indalecio Navarro, director médico del Centro de Salud Emiliano Ponce, dijo que encontraron varias deficiencias de operación sanitarias, "no tienen permiso de operación sanitaria, la cocina no cumple con los requisitos y los cocineros no tienen carnet de manipulador de alimentos".

En tanto que Jesús Fuentes, oficial de cumplimiento de la Dirección de Legal y Justicia de la Alcaldía de Panamá, decomisó el licor que había en el local, y le dio una boleta de citación al dueño del mismo, porque no tenía permiso de venta.







