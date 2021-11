El colombiano Yeísmo Felipe Possu Mera se entregó hoy, en la Dirección de Investigacion Judicial del distrito de San Miguelito, tras ser buscado por la Policía Nacional por su presunta vinculación al homicidio del subdirector del Registró Público, Agustín Lara.

Possus negó su vinculación con este crimen e indicó que "no se había entregado con anterioridad porque sentía miedo y quería una buena defensa de su caso".

Lo acompañó la abogada Sarai Blaisdell, quien negó que su representado sea el sicario que acabó con la vida del subdirector del Registro Público de Panamá, ocurrido el pasado domingo 14 de noviembre cuando el funcionario participaba deun acto de inscripción de adherentes del PRD en Los Andes 2.

Blaisdell alega que el testigo protegido que hizo la descripción del asesino de Lara no señaló que el mismo tenía tatuajes, como en efecto tiene Possu Mera.

La abogada mostró las cicatrices que su representado tiene en el lado derecho del rostro, además de un tatuaje en la misma zona que no fue mencionado por el testigo protegido.

Alegó además que la persona que resultó herida en el ataque ha indicado que no puede reconocer al atacante a corta distancia.

Felipe, de 30 años. tiene siete años en Panamá y ha laborado como mensajero.

El colombiano tiene dos hijos panameños y uno en Cali.

Desde ayer, circulaban versiones de que el colombiano todavía permanecía en Panamá.

De "Pipe" se conoce que le encantan las motos.

La Fiscalía Superior de Homicidio ya estableció contactos con su contraparte en Cali para lograr más antecedentes de "Pipe" Possu y determinar sus contactos en Panamá.

La abogada Blaisdell solicitó que la recompensa de $10 mil ofrecida por la Policía Nacional sea entrega a los niños pobres del país.

Publicidad