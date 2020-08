Se salvan tras incendio de yate en Isla Taboga

Dos personas fueron rescatadas anohe luego que el yate "Thanks for the God" se incendiara en el área de la playa Restinga, Isla Taboga.

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y bomberos se encargaron del rescate de la tripulación. Además de desarrollar labores de extinción en la embarcación a fin de controlar la situación.

#AEstaHora continúan sofocando el incendio del yate "Thanks for the god" #Aeronavales junto con los @BCBRP en el área de playa La Restinga, isla Taboga, para evitar un peligro en la navegación y daños a terceros. #UnidosLoHacemos pic.twitter.com/a2UY1HDQYb — Senan Panamá (@SENANPanama) August 28, 2020