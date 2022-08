¡Susto! Microbús colisiona por detrás a un camión de basura

Panamá- Los ocupantes de un minibús tipo coaster, en su mayoría estudiantes que viajaban a un centro escolar del distrito de Capira, resultaron ilesos tras colisionar el vehículo con un camión recolector de basura de la Empresa Metropolitana de Aseo (EMAS) Panamá By Veolia.

El accidente se registró en horas de la mañana de este jueves, en la avenida de Las Américas, en el distrito de La Chorrera.

Las cámaras del Centro de Videovigilancia Municipal, muestran al microbús de la ruta Chame – Panamá, colisionado con la parte trasera del camión de la empresa de aseo, que se encontraba estacionado.

Personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias (Sume) 911, acudieron al sitio para evaluar las condiciones de salud de los pasajeros y conductor del minibús, el cual viajaba en dirección al distrito de Chame.

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, regional de La Chorrera, efectuaron la extracción de una persona que viajaba en el asiento delantero del microbús para recibir atención médica.

El accidente es investigado por la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional.

