Vigil: mi hermana viajó para cirugía y regresó para enfrentar proceso

Luego que se diera a conocer de la entrega de Teresina Lineth Vigil, esposa de Carlos Roberto Aguilar Becerra, alias “Robert” y hermana del diputado Elías Vigil, este último reaccionó y, de manera exclusiva, habló con Crítica.

En las declaraciones Vigil, dejó claro que él y su hermana habían ingresado al país cerca de las 8:00 de la noche del pasado lunes, 20 de diciembre, procedentes de Medellín, Colombia, para que Teresina, afrontara el proceso que se le mantiene en Panamá, al ser una de las más buscadas.

En un video grabado desde Medellín, el diputado Elías y destaca “Hoy 20 de diciembre, estamos regresando con mi hermana que estaba en un tema clínico y estamos regresando a Panamá para arreglar nuestro problema”.

En el video, donde se le observa al diputado con un abrigo blanco y gorra azul, pantalón jeans, azul, mientras miraba el reloj, detalló que su hermana había salido el 14 de noviembre de Panamá para someterse a un proceso quirúrgico acotando: “Vamos a comprobar nuestra inocencia en cualquier proceso implantado porque es de maldad”.

En tanto, Teresina, quien vestía ropa de color azul, una cartera de reconocida marca, un collar con un crucifijo y lentes claros, se mantenía al lado del diputado, con mucha seguridad y al final ella solo mencionó, “Estamos en el aeropuerto de Medellín”.

Según Elías Vigil, el abogado que representa a su hermana Teresina había presentado un escrito al Ministerio Público, en la que mencionó que ella estaba fuera del país, desde antes de que se efectuaran los allanamientos en su residencia den San Martín, que inclusive hay reporte de su salida y que andaba en un proceso quirúrgico.

Al momento que ellos-el diputado y su hermana- ingresaron al aeropuerto entregaron sus pasaportes e indicaron que se presentaron para el proceso de manera voluntaria, explicó Vigil a Crítica.

“Nosotros no le pedimos nada a las autoridades que se pasen ni que se salten nada, solo pedimos se respeten sus derechos, porque las autoridades tienen que demostrar lo que dicen” acotó el diputado.

Vigil indicó que desde 2018 que se inició la investigación, las autoridades tenían conocimiento de la salida de Teresina, quien había viajado en varias ocasiones, por lo que tilda el proceso de maldad política, ya que desde antes tenían dichos reportes y no procedieron a detenerla antes que saliera, pero ella regresó para enfrentar el proceso.

“Lo vengo diciendo desde 2018 que he sido perseguido por personas que hoy gracias a Dios no están en el Gobierno”, manifestó Vigil, porque lo quieren vincular al caso, por lo que negó que tiene que ver con hechos delictivos.

“Yo no puedo decirte que tenga que investigar, le abro el compás de que me investigue, porque no tengo proceso, ni investigación de nada y no le debo anda a nadie solo a Dios y a mis padres” reiterando que recibe ataques políticos de la misma carpetilla o del mismo partido, pero que no puede mencionar, sin las debidas pruebas, por lo que reiteró que “me investiguen de patas a riba, si no debo nada”

Respecto a Carlos Roberto Aguilar Becerra, esposo de Teresina, Elías Vigil, destacó que desconoce si él se va a entregar, indicando “ De verdad yo respeto las formas que él lleva las cosas, eso a mí no me corresponde, le corresponde a él como persona…Yo no puedo mandar en las cosas ajenas o la actitud de otras personas, cada quien es dueño de sus propios actos…él dirá cuándo tendrá que entregar o cómo se harán las cosas, porque no soy su abogado…solo soy su cuñado, soy del círculo familiar”

En tanto dijo ser claro, con mantener en la planilla de la Asamblea Nacional a Victoriano Aguilar Becerra, para que le otorgaran el beneficio de depósito domiciliario en un proceso que se le investiga y necesitaba un arraigo laboral para ello, por tal razón aparece en la planilla.