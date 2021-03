Instagram incorpora las transcripciones de texto en las Historias

Instagram está probando las transcripciones de texto automáticas en las Historias. Se trata de una nueva función de accesibilidad que permite que se genere el subtitulado a medida que el usuario graba el contenido.

Para sumar las transcripciones el usuario debe ingresar a las Historias, grabar y añadir un sticker que lleva el nombre de “Caption” que es “subtitulado” en inglés. Por el momento se trata de una herramienta de prueba que sólo se encuentra disponible para algunos usuarios.

El periodista Matt Navarra mostró cómo funciona este nuevo sistema a través de su cuenta de Twitter donde subió un video. Allí se lo ve incorporar el nuevo sticker y se genera el texto en tiempo real.

NEW! @Instagram has added a ‘Captions’ sticker for Stories



You can now auto-caption videos in stories with a range of different styles… pic.twitter.com/cijk7nWGC3