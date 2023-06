Mujeres impulsan la cosmética natural en Panamá

Lo que hace unos años atrás era un desafío, se ha convertido ahora en una gran oportunidad laboral. Y es que actualmente toda persona panameña que quiera emprender en productos de cosmética natural lo puede hacer desde su casa, cumpliendo ciertos requerimientos.

Anteriormente esto era imposible, la Ley 66 existente de 1947 de permisos sanitarios, no había cambiado en al menos 75 años y aplicaba para las grandes industrias e importadoras y no fue hasta el 18 de noviembre de 2021 que se firmó el decreto #875, para la nueva regulación de la Cosmética Artesanal Panameña, que les permite a las Pymes emprender. Esto fue logrado por la iniciativa de Alisson Dowdy, tras varias reuniones en la Asamblea Nacional, mesas técnicas de trabajo, apoyo de entidades como AMPYME y el Ministerio de Salud.

Cabe resaltar que antes de este decreto, para elaborar un jabón para un bautizo, el requisito era igual que para hacer un medicamento para el cáncer.

Luego del 2021 se ha abierto un mundo de posibilidades en esta rama, tanto así que ya hay empresas que ofrecen cursos presenciales y online a todas aquellas personas interesadas en elaborar productos cosméticos naturales.

Allison Dowdy es una de las principales pioneras en diseño, producción, empacado y venta de artículos de belleza y cuidados de la piel en Panamá, y en su laboratorio elabora más de 160 tipos de productos cosméticos orgánicos naturales, libres de químicos tóxicos.

¿Cómo fue su inicio en este mundo de la cosmética natural, las limitantes que ha encontrado, qué ha conseguido?

Esto fue un proceso de amor. Cuando regresé estudiada de los Estados Unidos, con cursos adicionales en Inglaterra, con muchas ideas de desarrollar este proyecto, me encontré con las limitaciones, leyes de 1947 que estaban hechas para el gran empresario, no había cabida para una PYME, como la mía. Me puse a investigar qué opción teníamos para cambiar eso. Fuimos a la Asamblea, tuvimos el apoyo de algunos diputados.

Se aprobó un decreto de Ley el 18 de noviembre de 2021, después de casi cuatro años de esfuerzo entre mesas técnicas, todo tipo de procesos y finalmente el Presidente lo firmó. Comenzamos nuestro proyecto, ahora tenemos 170 chicas y dos caballeros. Contaremos con una cooperativa que se llamará Bio Cosmética Artesanal de Panamá y estamos también formando una Asociación de Cosmética.

¿Qué sucedió con estos cambios?

No había cambiado en 75 años, por eso es que Panamá no tenía ninguna empresa manufacturera que hiciera cosmética. Si te fijas no existe, todo es importado. Ahora tenemos 170 mujeres que están trabajando en hacer productos. Nosotras las pioneras estamos ayudándolas a sacar su documentación y a hacer las cosas correctamente. Lo que significa que ahora no necesitas tener un abogado, lo pueden hacer ellas mismas. No necesitan un regente farmacéutico, eso ya no es un requisito. Antes costaba 1,200 dólares aproximadamente por producto para sacar el permiso sanitario, ahora el permiso de planta cuesta 50 dólares y pueden elaborar los productos que quieran dentro de su planta. Este cambio importante de la Ley, es una puerta abierta para que las personas emprendan.

¿Ahora desde casa se puede operar?

Exactamente, ese es el otro cambio. Sigues teniendo un laboratorio como el mío, pero un laboratorio con ciertos requisitos y ya no tiene que ser industrial. Ahora puedes seleccionar un lugar dentro de tu casa que tenga acceso a agua, cumplir ciertos requisitos como una mesa y fregadero de acero inoxidable, los artefactos eléctricos que necesites de acuerdo a los productos que estés elaborando. Tu materia prima identificada, un extintor contra incendios, detector de humo, medidas de bioseguridad, letrero de medidas de seguridad, puedes tener hasta cinco empleados y tienes que ser artesana y panameña.

¿Para ser artesana debes ir al Ministerio de Cultura?

Sí, hay dos requisitos, tener tu carné blanco y verde que emite el Ministerio de Salud y una vez que haces eso, entonces te certificas con uno de los laboratorios que tenemos ya en el grupo de las pioneras. Uno de ellos es mi laboratorio, yo lo presto para la certificación que hace Mi Cultura a través de su personal, ellos mandan a tres supervisores y entonces haces el producto enfrente de ellos y te certifican el mismo día y te dan tu carné.

Explícanos qué ha cambiado en Panamá sobre la cosmética natural.

Muy importante. El cambio de la Ley ha dado la oportunidad a que las personas en realidad puedan aspirar a hacer este rubro, pero tienen que tener el conocimiento que esto existe y ha sido difícil divulgarlo.

Si tienen productos de belleza, el primer paso es entrar al grupo que tenemos los de la cosmética, es un whatsapp, en ese grupo ayudamos a guiar a las artesanas en el proceso que quieren seguir. No necesariamente tienen que tener un laboratorio si no quieren, si lo quieren hacer a nivel de hobbie, para sus familiares, ferias, hay un proceso y nosotras las ayudamos y si quieren hacerlo más formal, también se les ayuda.

Si no hacen las cosas bien, corren el riesgo de que puedan perder sus productos si alguien les hace revisión en alguna feria.

Elianne Arrieta, otra pionera, nos cuenta cuáles son los pasos a seguir para iniciarse en este mundo de la Cosmética Natural.

Lo primero es capacitarse, aprender bien a hacer los productos, qué ingredientes utilizar, cuáles no son considerados naturales, luego practicar. Una vez tienes tus productos, has puesto en práctica tus conocimientos, das de probar a tu círculo de personas para que te den el feedback, ya puedes empezar con el emprendimiento, si es que quieres hacerlo.

Todo esto comenzó con mi abuelita y mi mamá que me enseñaron a hacer jabones. Luego me di cuenta del mundo que abarca la cosmética natural, puedes hacer todo lo que tu usas en tu casa de aseo y cuidado personal con tus propias manos y ahí fue donde empecé a investigar, instruyéndome en este mundo.

¿Ofreces cursos?

Es lo que más me gusta y me apasiona de todo, compartir esos conocimientos, enseñar a otras personas y compartir esa pasión, ya que cada vez que hacemos un curso, la gente llega normal, pero cuando salen van caminando en una nube, felices por todo lo que podrán hacer. Esos conocimientos los imparto a través de cursos presenciales, online, nuestro canal de YouTube, hemos llegado no sólo a Panamá sino también a nivel mundial.

Este es un estilo de vida completamente diferente, tiene beneficios tanto para tu salud como para el planeta. Usamos solo ingredientes naturales, reducimos el uso de plástico, incentivamos el reciclaje, reutilizamos productos.

Finalmente Elianne resalta que ¨Todo lo que se hace sin integridad tiene fecha de vencimiento, eso me lo enseñó uno de mis mentores. Cuando tú haces las cosas bien, la prosperidad llega sola”. Es una responsabilidad cuando uno va a vender estos productos, de decirle al cliente que se cuenta con todas las medidas necesarias de salud y control.

Algunos de los productos cosméticos naturales que se elaboran son: exfoliantes de cuerpo, splash corporal, champú, champú de mascotas, acondicionador, velas aromáticas, gel antiséptico, jabones corporales, cremas anti acné, mascarillas, bálsamo de labios y cremas anti manchas.

