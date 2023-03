Orgullosa de su faceta como conferencista

La exmiss Sheldry Sáez está muy orgullosa de los pasos y logros que ha dado en su etapa de conferencista.

Y es que, tras su paso por el máximo concurso de belleza, la también escritora se encaminó por esa área, en el 2015 se certificó como conferencista en México.

Publicidad

“No les he contado mucho sobre mi faceta de conferencista, de la que me siento muy orgullosa porque fue un camino que inicié en el 2011 visitando colegios como Miss Panamá y una faceta que formalicé en el 2015 al certificarme en México como conferencista”, manifestó la empresaria.

Dijo que hasta la fecha ha logrado un total de 80 conferencias en Panamá y América Latina, siendo su principal objetivo siempre ir preparada para dar lo mejor.

LEE TAMBIÉN: Miah Catalina, agradecida con el ‘OnlyFans’

“Algo clave que aprendí en una de mis certificaciones es que el público no perdona a un conferencista que no se prepara. Así que no importa cuántas veces haya dicho lo mismo, siempre lo repaso y con la experiencia lo mejoro y refresco”, comentó.

Además, dijo que ella no improvisa, pues con reloj en mano práctica para hacerlo de la mejor manera.

Sáez hace más de un mes selló su amor delante de Dios con su pareja Gio.

Contenido Premium: 0