Premios Panamá en Positivo realizan la escogencia de sus finalistas

Más de mil personas fueron nominadas a la octava gala de los Premios Panamá en Positivo, de los cuales los encargados tenían la difícil decisión de seleccionar los 65 finalistas que representan hoy, las 13 categorías.

Los Premios Panamá en Positivo cumple 8 años de realizarse eso desdes el 2015 y destacan el talento de empresas, personas u organizaciones que, a través del arte, música, deporte, comunicación, espacios digitales, acciones sociales o ambientales, impactan la vida de decena de personas a nivel nacional e internacional.

Estos galardones se constituyen en un verdadero observatorio para las personas que distinguen a estos nominados cuya labor sea altamente significativa, por su trabajo, legado y participación activa dejando una huella en las comunidades.

Para la escogencia de los jurados, se busca a personalidades destacadas en el medio empresal, medio ambiente, emprendimiento, y perfiles con trayectoria internacional. Más de 60 nominados han sido evaluados por este comité, y algunos de ellos han sido parte de los Premios Panamá en Positivo desde la primera gala.

El panel de jurado constituidos este año inicialmente era de 14 miembros y para la final se ha sumado la experiencia de un nuevo integrante para un total de 15 miembros. El primer jurado, es el público y tiene una gran responsabilidad al preseleccionar a sus candidatos en la primera fase y al cierre de la escogencia, su participación hará la diferencia en los resultados frente a los otros jurados.

Ignacio Mallol afirma que cada año que pasa es mucho más difícil escoger un sólo ganador por categoría, las propuestas a seleccionar tienen propósitos auténticos y detrás de cada nominado hay un compromiso, sueños, familias e historias que conmueven a cada uno.

Los premios Panamá en Positivo abarcan un conjunto de 13 categorías, cada una de estas mismas permiten conocer la filosofía, el desarrollo de los objetivos, la comunicación, y la atención solidaria de grupos sociales y ambientales que abordan distintas iniciativas que impactan hoy, nuestro entorno, también presenta nuevas promesas deportivas, musicales, artísticas.

Jean Decort 507, nominado en la categoría de Arte y Cultura en Positivo, señala “estar nominado ha sido un privilegio. Ser seleccionado por la gente es aún más especial, es grato ser finalistas y mostrar mi arte, descendencia y a la provincia de Colón, que me ve hoy demostrar mi talento. Rerepresento a decenas de jóvenes que tienen mucho que ofrecer, debemos ser constantes con nuestras metas y perseguir, aunque a veces esto no sea fácil y siempre a quienes me ven les digo; la cultura nunca pasa de moda frase impulsora”

Para Fortunato Peirotén, director de la Organización La Ciudad del Niño, como ONG en Positivo, vemos reflejado y reconocido el trabajo de personas que por más de 50 años han velado por el bienestar de nuestra niñez desde la provincia de Panamá Oeste. Somos una organización que apoya a las familias, la niñez y su entorno para favorecer las condiciones de vida.

Estos premios promueven el reconocimiento de estas y otras iniciativas que transforman vidas y estimula un ambiente de intercambio a través del relacionamiento continuo con empresas y organismos para que vinculen sus acciones con el propósito de apoyar causas sociales, que impacten nuestra sociedad.

La gran final de los premios Panamá en Positivo se trasmitirá el 18 de octubre desde las 7:00 p.m., por Sertv, Oye, TVMAX, WAO 97.3 FM o a través de YOUTUBE. Recuerde que puede votar por su categoría favorita al ingresar a https://www.panamaenpositivo.com/ las votaciones iniciaron el 26 de octubre y concluyen el 7 de octubre hasta las 11:59 p.m.



