¿Quieres ahorrar platita? El ayuno financiero de los 21 días es la solución

En el mundo en que vivimos actualmente, con pandemia, pocos empleos y gastos por todos lados, un método de ahorro se hace necesario, además, si todos los pudieran implementar tendrían un gran alivio financiero que les traería muchos beneficios más adelante.

En Estados Unidos existe un modelo llamado, el reto de 21 días del ahorro o 'ayuno financiero', que como se le conoce, está ganandomucha repercusión en ese país.

Para los que desconocen del tema, se trata de una forma de ahorro diseñada por la asesora Michelle Singletary, quien también es columnista del Washington Post. En su libro The 21-Day Financial Fast: Your Path to Financial Peace and Freedom (El ayuno financiero de 21 días: Su camino hacia la paz y la libertad financiera) lo describe como una "dieta económica" para poner punto y final a los malos hábitos de gasto y crear un plan para dejar atrás las deudas.

La técnica consiste en dejar de tener gastos innecesarios durante tres semanas y el objetivo de este reto es quitarnos lo poco importante, sin eliminar la comida, alojamiento o algún gasto esencial para para la supervivencia.

Aunque la idea es poder realizarlo por tres semanas, lo que se pretende a la larga es eliminar los malos hábitos de gasto que se tienen. Antes de empezar, conviene conocer el método de Singletary.

¿Cómo funciona? Simple, por un tiempo de 21 días, debes comprar lo necesario, únicamente aquello que necesitemos para sobrevivir, por lo que debes dejar por fuera las compras innecesarias, gastos en hostelería o adquisiciones por internet.

Acto seguido, tener dinero en efectivo, debido a que de esta forma uno es más consciente del gasto que se está haciendo que haciendo uso de la tarjeta.

Llevar un registro de lo que se gasta y lo que se ahorra, para tener una mejor idea de nuestras finanzas. Al final del proceso nos ayudará a conocer los hábitos que debemos cambiar.

Actualmente este método de ahorro se ha popularizado recientemente en muchos blogs y redes sociales de Estados Unidos, contando, como todos, con sus limitaciones. En este punto la creadora del reto lo aconseja para periodos cortos después de épocas de mucho gasto o para cuando necesitemos reunir una cantidad importante en poco tiempo.