SÃ­. Tengo prisa, la vida es corta (Video)

Es la fuerte reflexión de Mario De Andrade, ul poeta brasileño, que a principios del siglo XIX dejó plasmados sus pensamientos en una hoja de papel blanco. No existía la tecnología que trajo la internet, tampoco se pasaba en los teléfonos celulares, ni en la 5G que tiene enfrentados a dos poderosos. No, eso no existía.

Lo único que tienen en común este siglo con aquel, es al ser humano, lña escencia de la vida y que Andrade captó en los últimos momentos de su existencia, que por experiencia valora lo que es el tiempo.

El verdadero mensaje para el ser humano crecido, adulto, que vivió y aprendió, de golpes, que la vida es solo una, que hay que disfrutarla.

Es su vida, no la de él, es la de usted, la mía y la de cualquier ser humano.

Contenido Premium: 0