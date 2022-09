Albert Pujols logra llegar a 700 jonrones en las Grandes Ligas

El legendario toletero dominicano Albert Pujols hizo historia este viernes al sumar su jonrón número 700 en las Grandes Ligas.

"La Máquina", como es conocido el veterano jugador de 42 años, logró dos vuelacercas en el tercer y cuarto episodio del encuentro de sus Cardenales de San Luis contra los Dodgers de Los Ángeles, dos jonrones con los que Pujols alcanzó la mágica cifra de 700 pelotas fuera del parque.

Pujols lleva por ahora 21 jonrones en esta temporada y se convirtió así en el cuarto jugador en alcanzar los 700 o más cuadrangulares en la historia de las Grandes Ligas.

Pujols, quien ya ha anunciado que se retirará a final de esta temporada, colocó así su nombre junto a los de gigantes como Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) y Babe Ruth (714), los únicos tres jugadores que, antes que él, formaban parte de este exclusivo club.

Después de un jonrón en el tercer episodio que le dejó a uno solo de la mágica cifra de 700, todo el público del Dodger Stadium de Los Ángeles (EE.UU.) se puso de pie en la cuarta entrada ante la posibilidad de que fuera un momento histórico de las Grandes Ligas.

Pujols cumplió con la expectación, mandó la pelota fuera del parque y lo celebró con una enorme sonrisa y los brazos abiertos corriendo las bases antes de abrazarse con todos los miembros de su equipo.

El público de los Dodgers se rindió a Pujols con una gran ovación e incluso rivales en el equipo angelino esta noche, como Mookie Betts, aplaudieron el extraordinario logro del dominicano.

El nacido en Santo Domingo, que se convirtió así en el único latino hasta ahora con 700 vuelacercas en su historial en MLB, logró alcanzar la cifra sustentado en una poderosa segunda mitad de temporada.

Luego de una primera mitad, antes del Juego de Estrellas, en la que despachó seis vuelacercas, Pujols ha mandado 15 pelotas más allá de los límites del terreno de juego para completar este nuevo hito en su carrera en liga mayor.

Pujols, quien regresó a los Cardenales para su última campaña en el "Gran Circo", ha podido combinar longevidad, como lo muestran sus 22 años de carrera en la liga, y consistencia con el madero este recorrido que apunta con destino al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas.

En este histórico paso por el béisbol estadounidense, el estelar toletero contabiliza 17 temporadas de 20 o más batazos de vuelta completa.

El quisqueyano tiene en su haber 14 campañas en las que mandó 30 o más pelotas fuera del parque, 12 de ellas de manera consecutiva.

Pujols además superó la barrera de los 40 vuelacercas en siete ocasiones.

En estos 22 años fletando batazos de largo metraje, el poderoso bateador derecho de los Cardenales logró dos lideratos de jonrones en la Liga Nacional, el primero cuando logró 47 aldabonazos en la campaña del 2009 y el segundo en la temporada de 2010, al finalizar con 42 cuadrangulares.

For generations to come, we will tell our kids and grandkids what it was like to watch Albert Pujols play. pic.twitter.com/W1DZDAb5Db