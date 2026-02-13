Ángel Correa ve a Argentina favorita al Mundial 2026 mientras esté Messi

El atacante argentino Ángel Correa, pieza clave de los Tigres UANL en el fútbol mexicano, aseguró este viernes que la Selección de Argentina se mantiene como la principal candidata para conquistar el Mundial de 2026, impulsada por el liderazgo de Lionel Messi.

​"Siempre que esté Messi en la cancha, Argentina siempre va a ser favorita; eso es claro para nosotros", afirmó contundentemente el artillero del conjunto universitario.

​El sueño de repetir la gloria en el Mundial 2026

​Correa, quien formó parte del histórico plantel que levantó la Copa del Mundo en Catar 2022, trabaja intensamente para convencer a Lionel Scaloni de otorgarle un lugar en la lista definitiva para la próxima cita mundialista.

​"Es una realidad que queda muy poco para el Mundial. Soy un afortunado de haber participado en Catar; fue una experiencia única. En mi cabeza siempre está el querer volver, aunque soy consciente de la competencia que hay. Mi trabajo es estar preparado para convencer al técnico", agregó el delantero de Tigres.

​Cabe destacar que, en el Mundial de 2026 (organizado por México, Estados Unidos y Canadá), la albiceleste encabeza el Grupo J, donde se medirá ante Argelia, Jordania y Austria.

​Compromiso total con Tigres y rechazo a la MLS

​Ante los rumores de mercado, Ángel Correa descartó tajantemente seguir los pasos de su excompañero Germán Berterame, quien recientemente dejó los Rayados de Monterrey para unirse al Inter Miami de la MLS junto a Messi.

​"No. Ellos se llevaron a un grandísimo delantero, pero yo tengo contrato en Tigres. Estoy muy contento y agradecido con este equipo y la ciudad. En ningún momento se me ha cruzado irme a otro lado", sentenció, reafirmando su lealtad a la afición felina.

​El resurgir en el Clausura 2026

​Tras la dolorosa derrota en la final del Apertura 2025 ante el Toluca, Correa admitió que la falta de pretemporada afectó el ritmo del equipo en el inicio del actual torneo. Sin embargo, el panorama luce alentador para los de la UANL.

​"Ya estamos de vuelta para competir. El objetivo es volver a la final de la Liga MX", concluyó. Actualmente, Tigres ocupa la segunda posición del Clausura 2026 con 10 unidades. Este domingo, se enfrentarán en un duelo crucial al Cruz Azul, equipo que marcha tercero en la tabla general.