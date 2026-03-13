Atleta panameño Edgardo Torres destaca en Centroamericano de Karate

El joven atleta Edgardo Torres fue uno de los destacados atletas de Panamá en el Campeonato Centroamericano de Karate que se desarrolló recientemente en Nicaragua y en el que la delegación nacional tuvo una excelente participación.

Torres, de 17 años, conquistó la medalla de oro en la modalidad de kata de la categoría junior, mientras que en la Senior también vio acción, ganando la presea de bronce.

El karateca istmeño pertenece a la Academia Shito Kai Murayama Panamá, en Villa Zaíta, Panamá Norte, en donde su Sensei es Kathia De Gracia.

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Cabe destacar que en este torneo centroamericano, además de los países del área, estaban invitados los países de México y Venezuela, por lo que la competencia aumentó de nivel.

En la categoría Junior, Torres ganó toda sus presentaciones. En los 1/16, venció al mexicano Dante Honorato 4-1; luego, en octavos, superó al salvadoreño Marco Mira 4-1; en cuartos de final venció al venezolano Sebastián D' Jesús 3-2, mientras que en semifinales superó al venezolano Gabriel Azuaje 3-2.

En la Final enfrentó al líder del otro pool, el venezolano Leonardo Cariel, ganando el panameño 3-2.

En la categoría Senior, Torres enfrentó a atletas de mayor edad, pero avanzó hasta llegar a las semifinales, instancia en la que perdió ajustadamente ante el actual campeón de los Juegos Deportivos Centroamericanos que se realizaron el año pasado en Guatemala, el costarricense Joshua Núñez, de 23 años.

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En octavos de final de esta categoría venció al hondureño Alberto Armijo 4-1, mientras que en cuartos de final superó al mexicano José Garza 4-1.

En semifinales cayó ajustadamente ante el tico Núñez 3-2 y por igual puntaje venció al hondureño Kevin Armijo para llevarse la presea de bronce.

"Todo trabajo y esfuerzo tiene su recompensa, gracias Dios por no dejarme rendir después de todo lo que he vívido, cada gota de sudor y lágrimas derramadas... hoy tuvieron su retribución. Gracias a mi familia, mi dojo @shitoryu.pa y a todos lo que me apoyan siempre", expresó Edgardo en sus redes sociales.