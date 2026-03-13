Púgiles listos para cartilla Boxeo con Caché 5 y Guantes de Acero 34
El evento deportivo se realizará este sábado en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá.
Un total de ocho combates tendrá la función de boxeo profesional organizada por las empresas Master Promotions y Guantes de Acero, la cual se realizará este sábado 14 de marzo a las 8 de la noche.
En el combate estelar de la cartilla, que iniciará a las 8 de la noche, se enfrentarán el dominicano Luis Reynaldo Núñez (130 libras) y el colombiano Jhan Estiven Camacho (129 libras) a 10 asaltos y 130 libras.
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Por su parte, en duelo de nacionales, Hibrahim Valdespino (124 1/4) se medirá a Enzo 'El Puma' Moreno (126) a 6 asaltos y 126 libras.
El japonés Yuki Asaka (103 1/2) peleará ante el panameño Ezequiel Bonilla (104 1/4) a 6 asaltos y 135 libras.
El panameño Marvin 'La Mole' Mendoza (242) combatirá ante el nicaragüense Lester Rodríguez (210 1/4) en los pesos pesados a cuatro asaltos.
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En otras peleas, el costarricense Seth Durán (159 1/2) peleará ante el panameño Marcos Reyes (159) a cuatro asaltos y 160 libras; Moisés Rodríguez (127 1/4) vs Jaison Mendoza (130) a cuatro asaltos y 128 libras; Jaime Valdespino (134 1/2) vs Jafeth Araúz (134 1/4) a 6 asaltos y 135 libras; y Eliecer Arcia (122) vs Leiner Rodríguez (124 1/4) a 6 asaltos y 122 libras.