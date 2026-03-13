Púgiles listos para cartilla Boxeo con Caché 5 y Guantes de Acero 34

Un total de ocho combates tendrá la función de boxeo profesional organizada por las empresas Master Promotions y Guantes de Acero, la cual se realizará este sábado 14 de marzo a las 8 de la noche.

En el combate estelar de la cartilla, que iniciará a las 8 de la noche, se enfrentarán el dominicano Luis Reynaldo Núñez (130 libras) y el colombiano Jhan Estiven Camacho (129 libras) a 10 asaltos y 130 libras.

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Por su parte, en duelo de nacionales, Hibrahim Valdespino (124 1/4) se medirá a Enzo 'El Puma' Moreno (126) a 6 asaltos y 126 libras.

El japonés Yuki Asaka (103 1/2) peleará ante el panameño Ezequiel Bonilla (104 1/4) a 6 asaltos y 135 libras.

El panameño Marvin 'La Mole' Mendoza (242) combatirá ante el nicaragüense Lester Rodríguez (210 1/4) en los pesos pesados a cuatro asaltos.

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En otras peleas, el costarricense Seth Durán (159 1/2) peleará ante el panameño Marcos Reyes (159) a cuatro asaltos y 160 libras; Moisés Rodríguez (127 1/4) vs Jaison Mendoza (130) a cuatro asaltos y 128 libras; Jaime Valdespino (134 1/2) vs Jafeth Araúz (134 1/4) a 6 asaltos y 135 libras; y Eliecer Arcia (122) vs Leiner Rodríguez (124 1/4) a 6 asaltos y 122 libras.