¡Colón ya tiene estadio! Mulino entrega el Roberto Mariano Bula

Luego de casi nueve años de abandono, el presidente de la República, José Raúl Mulino, cumplió su compromiso con el deporte al inaugurar el remodelado estadio de béisbol Roberto Mariano Bula, en la ciudad de Colón. Con esta entrega, los deportistas y aficionados colonenses cuentan ahora con instalaciones de primer nivel, que cumplen con las especificaciones de la Major League Baseball (MLB).

La culminación de esta obra sigue el objetivo de la actual administración de rescatar proyectos de infraestructura pública que fueron abandonados por gobiernos anteriores, afectando a la población. Con esta nueva casa, se busca seguir formando deportistas en Colón, provincia históricamente reconocida como la cuna del deporte panameño.

“Podemos decir con orgullo ‘prometido y cumplido’, porque es fácil hablar, anunciar y prometer, pero el béisbol se juega en estadios y no con palabras vacías. Durante años, lo que fue una ilusión y un sueño para miles de colonenses quedó en el abandono, y no por falta de recursos; fue un problema moral y ético en el manejo de los fondos públicos”, manifestó el presidente Mulino.

Acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, el mandatario hizo un recorrido por la historia de la provincia, tierra que ha visto nacer importantes glorias de diferentes disciplinas deportivas. Igualmente, recordó que hace poco más de un año prometió reactivar esta obra, sin requerir mesas de discusión ni falsas promesas, como —según dijo— ocurrió en el pasado con el pueblo colonense.

“Yo soy directo —de pitcher a cátcher— aquí está su estadio, y hoy es un día para festejar porque a partir de ahora todos podrán disfrutar este estadio como un lugar de encuentro de la familia con el deporte y también como un espacio que generará actividad económica a través de eventos nacionales e internacionales. Deseo de todo corazón que este estadio se convierta en un semillero de grandes jugadores”, enfatizó el presidente Mulino.

Ante autoridades locales y la comunidad, Mulino ponderó las conversaciones entre el gobierno y la empresa privada para lograr la reactivación y culminación de la obra. Asimismo, destacó el impacto económico del proyecto en la provincia, el cual generó más de 350 empleos directos y 3,000 indirectos, beneficiando además a más de 50 proveedores locales durante el desarrollo de los trabajos.

“Cuando hay voluntad, el pueblo quiere algo y el dinero se usa correctamente, las obras se terminan, así como hemos hecho con otras obras como el Hospital Manuel Amador Guerrero en esta provincia. Nos pusimos la meta de pagar, ordenar y terminar lo que otros prometieron y dejaron abandonado, porque las obras son para el pueblo”, resaltó el mandatario.

Queda en manos de los colonenses este nuevo estadio que, este mismo 13 de marzo, albergará el juego de apertura del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, con el partido entre las novenas de Chiriquí y Colón.

La remodelada instalación tiene capacidad para unos 5,000 aficionados y estacionamientos para 102 vehículos. Dispone de locales comerciales, baños con vestidores para deportistas, “clubhouse”, jaula de bateo, palco, gimnasio, salón de conferencias, dos dormitorios con capacidad para 32 jugadores, cabinas de prensa, lavandería y enfermería.

Además de estas especificaciones, el nuevo estadio —que será administrado por Pandeportes— tiene terreno de césped sintético con especificaciones de la Major League Baseball, apto para la realización de juegos de la liga local, partidos internacionales y del béisbol profesional.

“Que este estadio se convierta en el símbolo de que, con voluntad, se pueden hacer las cosas bien”, destacó Miguel Ordóñez, director de Pandeportes, en el acto de inauguración, donde también participaron deportistas como el grandes ligas y miembro del Salón de la Fama Mariano Rivera, y los destacados futbolistas Jorge y Julio Dely Valdés, así como integrantes de equipos juveniles e infantiles.

Los trabajos de reactivación del estadio Roberto Mariano Bula estuvieron a cargo de la empresa Administración de Proyectos de Construcción, S.A. (Aprocosa). La orden de proceder de la obra fue emitida el 7 de noviembre de 2017, con una proyección de 20 meses de construcción y un costo original de B/.15,591,271.76. Sin embargo, el proyecto quedó abandonado durante años. El valor final total del contrato asciende a B/.33.7 millones.

Al acto también asistieron autoridades como los ministros Juan Carlos Orillac (Presidencia), Frank Ábrego (Seguridad), Lucy Molinar (Educación), Beatriz Carles (Desarrollo Social) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal y secretario de Metas); además de Luisa Napolitano (gerente de la Zona Libre de Colón), Andrés Farrugia (gerente de la Caja de Ahorros) y el gobernador Julio Hernández, entre otras autoridades locales.