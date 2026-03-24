Campeona mundial Nataly Delgado viaja a Nicaragua para defensa titular

Optimista en regresar con un triunfo, la campeona mundial supermosca de la Asociación mundial de Boxeo (AMB), la panameña Nataly Delgado, viajó este martes a Managua, Nicaragua, donde este sábado 28 de marzo defenderá su cetro ante la venezolana Yoselin Fernández.

NO DEJES DE LEER: Ciclismo de Panamá asegura cupos a C. y del Caribe 2026

Delgado viajó desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen junto a su equipo de trabajo integrado por los entrenadores Julio César Archibold (principal), y Héctor Manzanilla, además del boxeador cubano Pablo Vicente.

Será la segunda defensa titular para Delgado, quien conquistó el cetro mundial de las 115 libras de la AMB el 18 de julio de 2025 en la ciudad de Panamá cuando venció por decisión unánime a la también mexicana y excampeona mundial Maribel Ramírez.

Su primera defensa la efectuó el sábado 6 de diciembre de 2025 cuando venció por decisión unánime a la mexicana Arlenn Sánchez en el combate estelar de la función que tuvo como sede la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

NO DEJES DE LEER: Judo de Panamá suma importantes puntos para Santo Domingo 2026

Delgado viaja con un trabajo completo en su preparación y en peso para este importante compromiso en su carrera profesional.

Se espera que en Nicaragua, la boxeadora panameña solo haga trabajos de soltura para mantener el peso con miras a la ceremonia de pesaje oficial programada para este viernes. Previamente, el jueves está programada la conferencia de prensa en la que estarán presentes los púgiles que verán acción en el programa.