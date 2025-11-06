Carlos Harvey, una de las incógnitas para el técnico Thomas Christiansen

El defensa Carlos Harvey es una de las principales incógnitas en la convocatoria que tiene programado revelar hoy el técnico Thomas Christiansen para los dos últimos y cruciales partidos de la Eliminatoria Mundialista.

Harvey ha sido uno de los jugadores fijos en los últimos llamados de Christiansen a la selección nacional, pero desafortunadamente una lesión en los meniscos de su rodilla, la cual requirió operación y que lo apartó en los últimos dos partidos de la Eliminatoria.

Luego de recuperarse, Harvey tuvo minutos de acción el pasado lunes 3 de noviembre con su equipo, el Minnesota United FC, que enfrenta en playoffs al Seattle Sounders.

En ese encuentro, Harvey ingresó al minuto 79’, reemplazando a su compañero Robin Lod, jugando los 11 minutos restantes y los siete minutos de reposición.

Minnesota volverá a jugar este sábado 8 de noviembre ante Seattle en el tercer y decisivo encuentro de la serie, en el que el ganador avanzará a la siguiente fase de playoffs de la Major League Soccer (MLS).

Habrá que ver si Harvey tendrá minutos de acción en el encuentro.

La selección nacional de Panamá enfrentará el jueves 13 de noviembre de visita a Guatemala y cerrará de local el martes 18 de noviembre ante El Salvador.

Hasta el momento, Panamá está en el segundo lugar del grupo A con seis puntos, mientras que Surinam es primero con la misma cantidad de puntos que la Roja pero con mejor diferencia de goles. Guatemala es tercero con cinco unidades y El Salvador cierra la tabla de posiciones con tres puntos.