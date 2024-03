Cartilla Guantes de Acero tendrá seis pleitos profesionales

Seis combates profesionales tendrá la cartilla Guantes de Acero 27, la cual se realizará hoy sábado en los Jardines del Hotel El Panamá y que es organizada por la empresa G&V Entertainment.

En el pleito estelar, pactado a 8 asaltos, estará en juego el campeonato superpluma Fecarbox (CMB) y lo disputarán el panameño- nicaragüense William ‘El Chatel’ Vargas y el colombiano Maicol Rincón.

Ayer, en la ceremonia de pesaje oficial, ambos peleadores cumplieron con el peso de la categoría superpluma.

‘El Chatel’ Vargas pesó 129.2 libras, mientras que Rincón registró 129.7.

Vargas se presentará al pleito con registro de siete triunfos, 4 derrotas y tres nocauts, mientras que Rincón tiene un palmarés de 10 victorias, una derrota, un empate y tres nocauts.

Por otro lado, en un choque de chiricanos, ambos con un triunfo sin derrota, se medirán Gerardo Cabrera vs Daniel Troya a 4 asaltos y 156 libras.

En combate femenino, Janicy Dos Santos, de Angola, enfrentará a la panameña Zuliana Mendoza a 4 rounds y 126 libras.

Otros tres pleitos completan la función: Luis Ramos (Cuba) vs Yohany Montero (Panamá) a 4 rounds y 142 libras; Adán Hurtado (Panamá) vs Ezequiel Bonilla (Veraguas) a 4 rounds y 112 libras; y Yuseth Pérez (Panamá) vs Javier Carpintero (Chiriquí) a 4 rounds y 130 libras.

Además de los combates profesionales, se darán tres pleitos del programa olímpico ‘Gancho Perfecto’, el cual iniciará en horas de la tarde con el resto de los enfrenfrentamientos.

El programa ‘Gancho Perfecto’, organizado por la empresa G&V Entertainment, la Dirección para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Dipred) y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es dirigido a jóvenes entre 14 y 17 años de diversas zonas de riesgo social, y que busca desarrollar mediante la práctica del boxeo valores, disciplina e incentivar un plan de vida que contribuya a que no caigan en los patrones delincuenciales.

