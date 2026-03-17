Karateca Edgardo Torres fija su objetivo en ‘Santo Domingo 2026’

Luego de conquistar medallas de oro y bronce en el Campeonato Centroamericano de Karate, el atleta panameño Edgardo Torres ahora fija su objetivo en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2026, justa que forma parte del ciclo olímpico.

Torres, de 17 años, conquistó la medalla de oro en la modalidad de kata de la categoría junior, mientras que en la Senior también vio acción, ganando la presea de bronce.

El atleta panameño se prepara para competir en el torneo Centroamericano y del Caribe de Karate que se realizará en Santo Domingo, República Dominicana y que dará cupos a los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe que se llevarán a cabo del 24 de julio al 8 de agosto.

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Diariamente Edgardo está entrenando tres veces al día en la Academia Shito Kai Murayama Panamá, en Villa Zaíta, Panamá Norte, en donde su Sensei es Kathia De Gracia.

Su entrenamiento diario también es apoyado por sus padres Luisa y Edgardo, quienes no han dudado en darle seguimiento a la carrera deportiva de su hijo.

En la academia Shito Kai Murayama Panamá, Edgardo se inició en el karate a los seis años y desde entonces ha ido progresando en su carrera deportiva.

“Con el trabajo que se logró en Nicaragua la próxima misión que tiene Edgardo Torres es el clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán del 14 al 19 de abril”, manifestó Kathia De Gracia, Sensei del atleta Edgardo, de la Academia Shito Kai Murayama Panamá.

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De Gracia agregó que la expectativa con Torres es que gane un cupo en el clasificatorio a los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe .

“Veo mucho futuro en Edgardo y ha mostrado un gran avance desde que se inició en el karate”, puntualizó la Sensei.

Inicios

Luego de sus inicios en el deporte del karate, Edgardo comienza a formar parte de selecciones nacionales a la edad aproximada de 12 años y se afianzó posteriormente como el atleta N.°1 Junior en la modadlidad de kata masculina.

Uno de sus primeros logros a nivel internacional fue la medalla de bronce en la primera edición de los Juegos Bolivarianos de la Juventud, que se celebraron en Sucre, Bolivia, en el 2024.

Igualmente ha tenido grandes experiencias internacionales como la de entrenar con el campeón mundial y actual entrenador, el español Fran Salazar.

Centroamericano

En el recién finalizado Campeonato Centroamericano efectuado en Managua, Nicaragua y en el que estuvieron invitados las delegaciones México y Venezuela, Edgardo conquistó la medalla de oro en la categoría Junior.

En la categoría Senior, Torres enfrentó a atletas de mayor edad, pero avanzó hasta llegar a las semifinales, instancia en la que perdió ajustadamente ante el actual campeón de los Juegos Deportivos Centroamericanos que se realizaron el año pasado en Guatemala, el costarricense Joshua Núñez, de 23 años.

Logró la medalla de bronce venciendo al hondureño Kevin Armijo 3-2.