Cristiano Ronaldo sigue lesionado y no jugará amistosos de Portugal

Una lesión del isquiotibial mantendrá a Cristiano Ronaldo fuera de los amistosos de Portugal contra Estados Unidos y México, de cara al Mundial en Norteamérica.

El delantero de 41 años no juega desde el 28 de febrero, cuando salió cojeando del campo en la victoria 3-1 de Al Nassr, su club en la liga de Arabia Saudía, sobre Al Fayha.

Como se esperaba, el seleccionador Roberto Martínez no incluyó al cinco veces ganador del Balón de Oro en la convocatoria que anunció el viernes. Cristiano no juega en territorio estadounidense desde un partido de pretemporada en agosto de 2014 con el Real Madrid ante el Manchester United en Ann Arbor, Michigan.

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Portugal enfrentará a México en Ciudad de México el 28 de marzo, un partido que marcará la reapertura del Estadio Azteca. Jugarán contra Estados Unidos en Atlanta el 1 de abril.

Cristiano es dueño del récord de más goles en el fútbol internacional masculino con 143 conquistas con Portugal. El Mundial comienza en junio.

Lista

Arqueros: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting Lisboa).

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Defensores: Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting Lisboa), Renato Veiga (Villarreal), Antonio Silva (Benfica), Tomás Araújo (Benfica).

Volantes: Ruben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), Mateus Fernandes (West Ham), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Rodrigo Mora (FC Porto).

Delanteros: Ricardo Horta (Braga), Pedro Gonçalves (Sporting Lisboa), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting Lisboa), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leao (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain).