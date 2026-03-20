Chiriquí vuelve a la Serie Mundial de Williamsport después de 33 años

Chiriquí, representado por las Pequeñas Ligas de Doleguita, David, volverá a representar a Panamá en la Serie Mundial de Béisbol Infantil del programa de Pequeñas Ligas que se realiza en Williamsport, Pennsylvania, Estados Unidos, al coronarse campeón nacional de la categoría.

Los del Valle de la Luna vencieron en la Serie Final dos juegos a uno a Panamá Oeste para llevarse el título nacional y el boleto al torneo internacional de béisbol infantil más importante.

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Con la serie empatada a un encuentro, Chiriquí venció este viernes en el partido decisivo 8-4 a Panamá Oeste en encuentro celebrado en el campo de juegos CAPLITOM de Juan Díaz.

Será la segunda vez que un equipo chiricano juegue la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. La primera vez fue en 1993 cuando precisamente las Pequeñas Ligas de Doleguita representó a Panamá y a Latinoamérica, quedando subcampeón del torneo, siendo este el mejor resultado de una representación nacional en esta competencia.

Hay que señalar que en el 2021, Chiriquí se ganó el derecho de representar a Panamá en la Serie Mundial de Williamsport pero por motivos de la pandemia el torneo no se realizó.

El partido

En el partido que decidió el campeonato nacional, Chiriquí partió por delante en el partido con dos carreras en el primer inning y en todo el trayecto del juego no estuvieron en desventaja en ningún momento.

Panamá Oeste logró empatar la pizarra en la parte baja del tercer inning, pero en la alta del cuarto Chiriquí dio la estocada final con cinco carreras y agregó otra en el sexto para sellar el triunfo.

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Chiriquí conectó 11 imparables y cometió un error, mientras que Panamá Oeste ligó seis hits y también cometió una falla a la defensa.

El lanzador ganador fue Kaled Valdés en rol de relevo al trabajar 1.2 entradas, mientras que el derrotado fue Wyatt Rose.

Los mejores a la ofensiva por Chiriquí fueron Dominik Saavedra de 2-2, cuatro carreras empujadas y una anotada, Obed Fuentes de 3-3 (dos carreras anotadas) y Thiago De Gracia de 2-1 (una carrera remolcada).