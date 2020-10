Dodgers ganan Serie Mundial y acaban sequía de 32 años

La Serie Mundial 2020 ya tiene a su monarca. Los Angeles Dodgers acabaron con su sequía de títulos tras 32 años al vencer a los Tampa Bay Rays en el Juego 6.

Su séptimo título pone fin a una larga historia de fracasos que los fueron sepultando a través de los años. La pesadilla de los Dodgers inició cuando en 1988 alcanzaron su última corona ante los Oakland Athletics. Desde ahí se tardaron siete años en volver a la postemporada, llegando hasta la Serie Divisional ante los Cincinnati Reds en la fueron barridos 3-0.

Con una efectiva labor combinada de siete lanzadores y la versatilidad ofensiva de Mookie Betts, los Dodgers derrotaron el martes en la noche 3-1 a los Rays de Tampa Bay en el sexto partido de la Serie Mundial, la que se jugó en el Global Life Field de Arlington, Texas.

Es el primer campeonato de los Dodgers desde el 1988. La novena angelina había fallado en ganar el ‘Clásico de Otoño’ en sus dos más recientes intentos: 2017 (Astros) y 2018 (Medias Rojas).

Los Rays estaban en su segunda Serie Mundial. En el 2008 fueron vencidos por los Filis de Filadelfia.

Los Rays anotaron en la primera entrada con cuadrangular de Randy Arozarena ante Tony Gonsolin. Para el novato cubano fue su tercer jonrón en la Serie Mundial y el décimo en esta postemporada, en la que además dio 29 hits en 22 juegos.

Pero en la conclusión de la sexta entrada, un Blake Snell que había dominado por completo a la poderosa artillería de los Dodgers, fue removido del montículo luego de un out, tras permitirle imparable al noveno bate Austin Barnes. El dirigente de Tampa Bay Kevin Cash sustituyó al zurdo por el derecho Nick Anderson para enfrentar a Betts, no empece a que se había ponchado en sus dos turnos previos de la noche ante Snell.

Betts respondió con doble colocando los “locales” con corredores en posición de anotar. La del empate anotó con lanzamiento salvaje de Anderson y la de la ventaja con un espectacular corrido de Betts de tercera al plato con una roleta de Corey Seager de frente a la primera base. Betts anotó fácilmente, a pesar de que Ji-Man Choi jugaba al frente.

El propio Betts puso el juego en caja de seguridad con un cuadrangular abriendo la octava entrada.

Gonsolin salió con dos outs en la segunda entrada y fue relevado por Dylan Floro. El desfile de relevistas siguió con Alex Wood, Pedro Báez, Víctor González, Brusdar Graterol y Julio Urías.

Snell lanzó 5.1 entradas y terminó con nueve ponches. Apenas permitió dos hits y no dio boletos.

