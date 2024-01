El Olympique, con Murillo titular, avanza en la Copa de Francia

El Olympique de Marsella, con el panameño Michael Amir Murillo en modo titular, superó por 1-0 al Thionville en el Stade Saint-Symphorien para clasificarse a los dieciseisavos de final de la Copa de Francia.

El gol de ‘Los Olímpicos’ fue obra del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (min. 64’), quien esta temporada 2023-2024 ya acumula 11 anotaciones con el Marsella entre distintas competiciones.

Publicidad

Murillo, quien poco a poco se ha ganado la confianza del técnico italiano Gennaro Gattuso, volvió a disputar todo el encuentro y ya suma 15 compromisos disputados con la camiseta del equipo francés entre partidos de liga (en la que ha anotado dos goles), competiciones europeas y la copa.

Marsella fue amplio dominador ante el Thionville, un equipo que milita en ‘Championnat National 3’. El once guiado por Gattuso tuvo una posesión de la pelota de 71 por ciento y realizó un total de 19 remates, seis de ellos directos, al arco rival.

Durante el cotejo, el extremo derecho panameño registró seis balones recuperados y ganó cuatro duelos.

Amir Murillo atraviesa por un buen momento. Fue elegido el Jugador del Mes en diciembre, por delante de Aubameyang, goleador del equipo.

“He estado bien los meses que he estado aquí, me han ayudado muchos los compañeros. He podido ayudar al equipo en algunos partidos. Se ha notado mucho el rendimiento dentro del campo”, manifestó el panameño.

Contenido Premium: 0