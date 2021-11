Franklin Archibold, primer líder de la Vuelta Internacional a Chiriquí

El chiricano Franklin Archibold, se convirtió en el primer líder de la Vuelta Internacional a Chiriquí, la cual arrancó hoy con la participación de 120 ciclistas de 10 nacionalidades.

Archibold, junto a sus compañeros de Panamá es Cultura y Valores, ganaron la prueba contrarreloj por equipo con un tiempo de 6 minutos con 3 segundos en un recorrido de 5.09 kilómetros que partió desde el Parque de las madres hasta Federal Mall y finalizó en el Parque de las Madres.

Publicidad

NO DEJES DE LEER: Selección de Baloncesto de Panamá, instalada en Argentina para primera ventana de Clasificatorio al Mundial

Luego, Archibold se situó en el segundo lugar del segundo segmento de la primera etapa, la cual tuvo un recorrido de 81 kilómetros que salía desde el estadio Kenny Serracín en la ciudad de David retornando en San Lorenzo para finalizar en el estadio Kenny Serracín.

La prueba fue ganada por Jason Huertas del equipo Colono Bike Station con tiempo de 1:53:51.

“Fue una etapa muy fuerte donde el calor se hizo protagonista. Estábamos preparados para esto, sabíamos que iban a competir ciclistas de mucho nivel y que las cosas no iban a estar fáciles. Aunque veníamos con buenos ánimos luego de ganar la etapa 1 A. Se me dieron las cosas. Tenemos un equipo en el que trabajamos todos juntos y al mismo nivel. Mañana la etapa termina en alto y vamos por ella”, manifestó Archibold tras finalizar la carrera.

NO DEJES DE LEER: Karim Benzema, 'capitán' del Real Madrid, es condenado a prisión

Para mañana jueves 25 de noviembre la etapa contará con un total de 97 kilómetros con un recorrido desde David hacia la Concepción retornando por San Pablo Viejo y con llegada en alto en Alto Jaramillo, distrito de Boquete.

En otras estadísticas de la primera jornada, el costarricense Jason Huertas es líder en puntos, mientras que el premio de montaña es del también costarricense Josep Ramírez del equipo ZE. En la lid Sub-23, Gabriel Rojas, del equipo 7C Economy, ocupa el primer y en la categoría Máster, se colocó de líder Edward Castillo, del equipo RPC Radio Corratec.