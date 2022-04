Gennady Golovkin, listo para unificar coronas del peso mediano

El Campeón Mundial Mediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el kazajo Gennady “GGG” Golovkin, estará exponiendo su título frente al Súper Campeón Mundial Mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el japonés Ryota Murata, en un duelo de unificación, que será el estelar de este mismo sábado, 9 de abril, en la Super Arena de Saitama, en Saitama, Japón.

La pelea, que es promocionada por Teiken Promotions, en asociación con GGG Promotions, será televisada por DAZN.

Ambos peleadores estelares, acompañados de los peleadores principales del respaldo, participaron de un concurrida ultima conferencia de prensa, este jueves en Tokio.

In front of the flashing lights... @GGGBoxing and Ryota Murata are ready to go.#GGGMurata pic.twitter.com/m4DLdNK5Zj