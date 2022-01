Gigantes del Cibao son campeones en Dominicana y Charros en México

Los Gigantes del Cibao, en República Dominicana, y los Charros de Jalisco, en México, se coronaron campeones en sus respectivas ligas de béisbol profesional.

En República Dominicana, los Gigantes del Cibao, en el que milita el lanzador panameño Enrique Burgos Jr., se coronaron campeones al vencer en la Serie Final cuatro juegos a uno a las Estrellas Orientales, de los también istmeños Andy Otero y Christian Bethancourt.

En el juego en el que se coronaron, los Gigantes vencieron 8-3 a las Estrellas Orientales. En este partido, los nuevos campeones atacaron a quien hasta el momento había sido el mejor lanzador de las Estrellas Orientales, Andy Otero, sacándolo en la misma tercera entrada. Luego de 2.1 innings de labor, el panameño permitió 4 anotaciones limpias, seis hits, transfirió a dos, ponchó a uno y recibió un bestial cuadrangular por parte de Marcell Ozuna, cargando con la derrota.

A la ofensiva, el receptor Christian Bethancourt se fue de 2-0, con una base por bola y un ponche.

Por el lado de los Gigantes, el panameño Enrique Burgos tuvo acción, al lanzar el octavo inning, en el que no permitió carreras ni imparables, dio una base por bola y ponchó a uno.

Con su triunfo, los Gigantes representarán a la República Dominicana en la Serie del Caribe Santo Domingo 2022, convirtiéndose en el quinto equipo del torneo que logra su pase al torneo americano, mientras que todavía, Venezuela no decide a su campeón.

Charros ganan en México

Por su lado, los Charros de Jalisco se impusieron en la Liga Mexicana del Pacífico, al vencer en la Serie Final cuatro juegos a tres a los Tomateros de Cualiacán, del panameño Alberto Baldonado.

En el séptimo y decisivo encuentro, los Charros derrotaron 8-1 a los Tomateros para coronarse campeones.

El equipo de los Charros ahora se prepara para representar a México en la Serie del Caribe.