Jaguars aseguran título de división Sur

Trevor Lawrence lanzó tres pases de touchdown el domingo, rompiendo el récord de la franquicia de anotaciones totales en una sola temporada, y los Jaguars de Jacksonville ganaron la AFC Sur y aseguraron un partido de playoffs en casa con una aplastante victoria de 41-10 sobre Tennessee.

Fue el resultado más desigual en la historia de la serie. Los Jaguars (13-4) aseguraron su tercer título de división en nueve años, barrieron a los Titans (3-14) por tercera vez en cuatro temporadas y superaron la docena de victorias por solo la segunda vez en los 31 años de historia del equipo.