Sucesos - 31/3/26 - 09:15 AM

Primo le tumba una mano a policía tras discusión por superioridad

La unidad policial llegó a la residencia de su familia, ubicada en la comunidad de Seguidules Arriba de Las Sabanitas, corregimiento de María, distrito de Las Palmas, de visita.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Recluido en el Hospital Regional 'Luis Chicho Fábrega' de Santiago, en Veraguas, desde el domingo, se encuentra un sargento de la Policía Nacional, Plinio Mendoza, luego de que un primo hermano le cercenó la mano izquierda, en medio de un intercambio de palabras por ego.

Según testigos, la unidad policial, la cual labora en una estación en la ciudad de Panamá, llegó a la residencia de su familia, ubicada en la comunidad de Seguidules Arriba de Las Sabanitas, corregimiento de María, distrito de Las Palmas, de visita. De pronto, la conversación familiar subió de tono, ya que, supuestamente, el primo de la unidad comenzó a asegurar que era mejor que el uniformado y que tenía más cosas que él. Fue en medio de esa discusión que el hombre sacó un machete y le cercenó una de las manos al sargento.

Impactado por lo ocurrido, detallan familiares, la unidad se envolvió el antebrazo con la camisa que llevaba puesta y se dirigió al cuarto de urgencia del hospital de Santiago. Lamentablemente, la mano, aunque fue recuperada, no se le pudo pegar, ya que cuando fue ubicada, ya estaba llena de hormigas, por lo cual fue enviada a la morgue.

El primo del uniformado fue aprehendido, y en las próximas horas la Fiscalía Regional de Veraguas lo presentará ante un Tribunal de Garantías para la judicialización del caso por el delito de intento de homicidio, debido a que la herida puso en peligro la vida de la víctima.

 

 

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