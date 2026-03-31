Que “Luchito” Duke quiso descalificar a uno de los aspirantes a Defensor del Pueblo por estar afiliado a un partido político, pero al diputado libre postulado le dieron su pa’ tras y le explicaron que apenas están en la etapa de entrevistas y que la ley no establece prohibiciones en ese sentido. ¡Eres pura etiqueta y nada de sustancia, “Luchito”! Siempre haciendo el ridículo.

Que por los lados de Etesa quieren favorecer de “egg to egg” a la empresa Santa Cruz, pese a que su propuesta está viciada y no cumple con lo que exige el pliego de cargos de la licitación para el suministro de energía. Les mandan a decir a los involucrados que respeten la ley y que no les pueden adjudicar esos kilovatios a quienes no llenan los requisitos. ¿Qué negocio habrá allí que ni a la Asep le quieren hacer caso?

Que la abogada especialista en derechos humanos y aspirante a Defensora del Pueblo, Anahí Quintero, afirmó en la Comisión de Gobierno que la detención de “El Loco” en el caso Pinchazos fue totalmente arbitraria e ilegal y que la mesa está servida para que el Estado sea condenado por todos los abusos cometidos durante el varelato. ¡Ay, papá!

Que Leblanc, actual Defensor del Pueblo, dijo ayer en la Cuevita que la mitad de su familia vive en Chitré y no tiene agua. ¿Le creemos?

Que el exministro Carles dice que decidió renunciar al partido Panameñista tras una profunda reflexión y porque cree que siempre será más conveniente estar del lado del bien común. Siendo así, me sorprende que no haya renunciado cuando formaba parte del gobierno de Cachaza, durante el cual, si algo hicieron bien, fue atentar contra el bien común, paralizando obras y proyectos vitales, como la Ciudad Hospitalaria. ¡Así que a otro con ese cuento!

Que, hablando de obras y proyectos abandonados, “Bolo” dio la autorización para que de una vez por todas se reactiven los trabajos del Rico Cedeño de Chitré.

Que “Terremoto” Peñalba anda convocando a todos los que tengan güira o machete en Arraiján para que se sumen a la limpieza de la isleta de la vía Centenario, el domingo 12 de abril. Hay solo 30 cupos y pagarán $25 palos la jornada. ¡Ahora no nos vaya a tumbar el puente!

Que “El Fulo” Linares soltó un dato duro: para llenar las 1000 vacantes que acaba de abrir Cobre Panamá han enviado sus hojas de vida cerca de 59 mil personas. ¡Hay hambre de trabajo!

Que los “hambrientalistas” están fumigando con billete a una peruana para que golpee mediáticamente a los manes de la flota pesquera.

Que un chusco comenta que los sicarios de la desinformación de la designada “reina de la extorsión” son tan ruines y carroñeros que no perdieron el tiempo para sembrar cizaña y esparcir rumores malintencionados sobre los motivos del asesinato de “Chuíto” Alemán. ¡Respeten, focopiados hp!

Que un abogado beisbolero dice que por los lados de la novena de Veraguas deben entender que su receptor Juan Aizpurúa cometió un delito al agarrar un bate para darle en la cabeza a un rival y pide a jugadores, cuerpo técnico y directivos dejarse de ahuevazones y dedicarse a jugar béisbol. ¡Play ball y dejen que la justicia haga su trabajo!

Que un politiquero frustrado definió al difunto abuelo del diputado Zúñiga como un gran patriota, por lo que considera que irrespetó su memoria con eso de irse a taquillar al USS Nimitz. ¡Bestia! Tampoco así es la cosa.

Que varios de los aspirantes a Defensor del Pueblo creen que la institución debe tener una dirección de conflictos sociales, que cuente con una data de los principales problemas existentes en las comunidades, para prevenir y alertar a las autoridades sobre situaciones que, de no dársele solución, podrían derivar en protestas o manifestaciones. Interesante.