Deportes - 31/3/26 - 12:00 AM

Jamaica y R. Democrática del Congo definen boleto

Por: México EFE -

La selección de Jamaica buscará dar la sorpresa y conseguir su pase al Mundial 2026 en el partido de repesca que disputará hoy martes ante una superior República Democrática del Congo.

En el partido que se desarrollará en el estadio Akron, de Guadalajara, Jalisco, los ‘Reggae Boyz’, que vienen de eliminar a Nueva Caledonia el jueves pasado, intentarán que el delantero Bailey Cadamarteri tenga afilado su instinto goleador para vulnerar a un rival que los supera en elementos de jerarquía.

Jamaica va a por la segunda clasificación a una Copa del Mundo en su historia; la primera la obtuvo en Francia 1998.

El obstáculo que enfrenta el equipo del seleccionador Rudolph Speid, número 69 en el ránking FIFA, no es menor; la República Democrática del Congo, 48 del mundo, equipo plagado de talento que juega en las mejores ligas europeas.

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