Johan Camargo entra al roster de los Bravos para serie ante los Dodgers

El infielder panameño Johan Camargo, quien había quedado fuera del roster de los Bravos de Atlanta para la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, fue llamado para reemplazar al jardinero Adam Duvall, quien sufrió una lesión.

El anuncio lo hizo las Grandes Ligas hoy martes.

Duvall sufrió una lesión en un músculo oblicuo del costado izquierdo en el segundo inning del Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el lunes en el Globe Life Field de Arlington, Texas.

Camargo no tuvo una temporada regular consistente, principalmente en la ofensiva. Bateó .200 con OPS de .611 en 120 turnos al bate por Atlanta en la temporada regular.

Fue considerado en el roster para la primera serie de playoffs que los Bravos enfrentaron a los Rojos, pero en la divisional ante los Marlins de Miami no fue incluído.