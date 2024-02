Kansas City Chiefs conquista el Súper Bowl y logra bicampeonato

La NFL tiene su primer bicampeón en dos décadas.

Este domingo en el Allegiant Stadium de Las Vegas los Kansas City Chiefs repitieron la dosis a los San Francisco 49ers para ganar el Super Bowl LVIII en tiempo extra.

Fue la segunda victoria de Kansas City sobre San Francisco luego de su triunfo en el Super Bowl LIV hace cuatro años.

Los Chiefs tuvieron que emplearse a fondo luego de un flojo inicio en el que permitieron a los Niners tomar una ventaja de doble dígito.

Después de un primer cuarto en blanco, Jake Moody abrió el marcador cuando quedaban 14:48 por jugar en el segundo cuarto con un gol de campo de 55 yardas que por un momento fue el más largo en la historia del Super Bowl.

Christian McCaffrey amplió la ventaja para los 49ers luego de atrapar un pase del receptor abierto Jauan Jennings por el costado derecho de la cancha para escaparse 21 yardas hasta las diagonales.

Harrison Butker acercó a Kansas City al final de la primera mitad con un gol de campo de 28 yardas y después rompió el récord de Moody con una patada de 57 yardas en el tercer cuarto para poner el marcador temporalmente 10-6, todavía favorable para los Niners.

