Prospecto panameño Enzo Moreno mantuvo su invicto
El prospecto panameño Enzo Moreno, miembro del Servicio de Protección Institucional (SPI), conservó su invicto en el boxeo profesional, al vencer por decisión unánime a su compatriota Hibraim Valdespino.
El pleito formó parte de la función organizada por las empresas Master Promotions y Guantes de Acero, teniendo como sede el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá.
Alexs Marín y Oldemar Soto votaron 60-51, mientras que José Farro entregó tarjeta de 59-52, todos a favor de Moreno, quien mejora su récord profesional de 6-0 (4 nocauts). Por su parte, Valdespino quedó con palmarés de seis triunfos (5 KO), tres derrotas y un empate.
En otro resultado de la función, Ezequiel Bonilla venció al japonés residente en Panamá, Yuki Asaka por decisión unánime en seis asaltos.
Por su parte, el colonense Moisés Rodríguez debutó con éxito en el profesionalismo, al vencer por nocaut en el segundo round a Jaison Mendoza.
Otros resultados: Luis Reynaldo Núñez (Dominicana) a Jhan Estiven Camacho (Colombia) por nocaut en el primer round; Elieser Arcia a Leiner Rodríguez por decisión unánime; Jaime Valdespino a Jafet Araúz por nocaut técnico en el cuarto asalto; Lester Rodríguez a Marvin Mendoza por decisión unánime; y Seth Durán (Costa Rica) a Fernando Ortega (Panamá) por nocaut técnico en el tercer round.