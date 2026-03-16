Deportes - 16/3/26 - 12:00 AM

Prospecto panameño Enzo Moreno mantuvo su invicto

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El prospecto panameño Enzo Moreno, miembro del Servicio de Protección Institucional (SPI), conservó su invicto en el boxeo profesional, al vencer por decisión unánime a su compatriota Hibraim Valdespino.

El pleito formó parte de la función organizada por las empresas Master Promotions y Guantes de Acero, teniendo como sede el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá.

Alexs Marín y Oldemar Soto votaron 60-51, mientras que José Farro entregó tarjeta de 59-52, todos a favor de Moreno, quien mejora su récord profesional de 6-0 (4 nocauts). Por su parte, Valdespino quedó con palmarés de seis triunfos (5 KO), tres derrotas y un empate.

En otro resultado de la función, Ezequiel Bonilla venció al japonés residente en Panamá, Yuki Asaka por decisión unánime en seis asaltos.

Por su parte, el colonense Moisés Rodríguez debutó con éxito en el profesionalismo, al vencer por nocaut en el segundo round a Jaison Mendoza.

Otros resultados: Luis Reynaldo Núñez (Dominicana) a Jhan Estiven Camacho (Colombia) por nocaut en el primer round; Elieser Arcia a Leiner Rodríguez por decisión unánime; Jaime Valdespino a Jafet Araúz por nocaut técnico en el cuarto asalto; Lester Rodríguez a Marvin Mendoza por decisión unánime; y Seth Durán (Costa Rica) a Fernando Ortega (Panamá) por nocaut técnico en el tercer round.

Te puede interesar

EE.UU. silenció los bates dominicanos y es el primer finalista del Clásico

EE.UU. silenció los bates dominicanos y es el primer finalista del Clásico

Marzo 15, 2026
Atleta panameño Edgardo Torres destaca en Centroamericano de Karate

Atleta panameño Edgardo Torres destaca en Centroamericano de Karate

 Marzo 13, 2026
Púgiles listos para cartilla Boxeo con Caché 5 y Guantes de Acero 34

Púgiles listos para cartilla Boxeo con Caché 5 y Guantes de Acero 34

 Marzo 13, 2026
Selección de Ciclismo de Panamá está lista para Panamericano de Ruta

Selección de Ciclismo de Panamá está lista para Panamericano de Ruta

 Marzo 13, 2026
Panamá se prepara en todos los aspectos para la Copa Mundial FIFA 2026

Panamá se prepara en todos los aspectos para la Copa Mundial FIFA 2026

 Marzo 13, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Tristeza! Encuentra a su hermano muerto dentro de la casa

¡Tristeza! Encuentra a su hermano muerto dentro de la casa
Mujer embarazada fallece en sala de urgencias de policlínica de Arraiján

Mujer embarazada fallece en sala de urgencias de policlínica de Arraiján
Autoridades hallan sin vida a menor por el que activaron Alerta Amber

Autoridades hallan sin vida a menor por el que activaron Alerta Amber
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Capturan en Panamá a venezolano vinculado a asesinato del empresario en Chitré

Capturan en Panamá a venezolano vinculado a asesinato del empresario en Chitré